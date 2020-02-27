【雞翼食譜】黑啤雞翼微甘帶麥香　啤酒醃雞翼滑嫩又入味

啤酒入饌相信不少人都試過，如啤酒燉肉、啤酒青口等，今次就運用了佬味更濃的黑啤，它的苦味未必人人接受，不過總有一堆吃得苦的知音人！煮黑啤雞翼，別以為下得愈多啤酒、酒香就愈濃，配合其他調味料取得平衡才是最重要，以下就來學學怎樣做一道苦中帶甜的麥香黑啤雞翼吧！

攝影、攝錄：岑卓熹、陳錦超

剪接：潘諾兒

黑啤雞翼是一道頗需要耐性的菜，煮汁收汁、待啤酒蒸發等過程都需要一定耐性，才能調出最香的黑啤酒，以下會再作說明。網上看到有人只烚不煎雞翼，但筆者就把雞翼先煎香才慢慢浸至入味。首先，把雞翼略為汆水，汆水的作用是辟走雪藏味和腥味，過程中加上薑和葱，辟味效果更好。

到準備醃汁部分，平時汁煮其他食材時，你可能會因為喜歡番茄味就加多點茄汁，喜歡食金沙汁就加多點鹹蛋黃，然而煮黑啤雞翼卻不能沿用這個方法。黑啤比其他啤酒苦，煮的過程酒精揮發，最終會愈濃縮愈苦，吃起來像苦茶雞翼一樣，很不討好，所以建議大家也要在醃汁加水。筆者煮黑啤汁，黑啤和水的比例是1:1，醃雞時加啤酒會更嫩滑，但這個比例不一定要跟足，絕對可以依據口味而酌量增減水分。另外，醃汁加蠔油有助提鮮，但也別忘了加糖去中和苦味。

醃雞翼除了用黑啤外，也得加差不多分量的水，以免醃汁味道太苦。

醃完雞翼會煎香，煎完需放涼一會，再跟早前的醃汁同煮。放涼雞翼是不可或缺的步驟，因為醃汁已經涼掉，若你把剛煎起的熱燙雞翼放進去，這樣一冷一熱的溫度差距，會使雞翼破皮，影響賣相，所以千萬不要心急。接著便是把雞翼連同醃汁一同煮10分鐘，煮完再熄火浸，為甚麼要這樣呢？因為雞翼一直煮會太老，但不多浸一會又不夠入味，因此熄火浸就最好。

大致完成後便可盛起雞翼，剩餘的黑啤汁需再以小火煮至稠身和收汁，這樣淋在雞翼上會更易掛汁。收汁期間除了注意燶底外，還可作最後試味，若嫌太苦就再加點糖，一直調至滿意為止！

把煎得金黃色的雞翼煮完再浸後，再淋上稠身的濃縮黑啤汁，包保入味！

黑啤雞翼食譜

健康小貼士：

美國威斯康辛大學一項研究曾指出，黑啤中含有的類黃酮能降低凝血過度的風險，其氨基酸含量亦比其他啤酒高3至4倍。而雞翼的雞皮雖然脂肪多，但膠質也多，有助補充膠原蛋白，令肌膚保持彈性。而且雞肉強腰健胃、溫中益氣，只要適量食用可增強抵抗力。

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