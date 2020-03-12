【食物安全】要食得安心必讀採購3妙招　營養師建議先買這類食材

近幾年來食安事件頻傳，挑選食材時更應特別注意，但究竟該如何挑選安心且安全的食材呢，其實可以把握幾個採買食物的小撇步；台灣高醫營養部營養師蔡秋嫚指出，現代人工作忙碌，較無法天天採買，因此為了讓食物保有最佳新鮮度，首先購買前，可先列出所購買的項目及份量，避免不必要的浪費，也能保有食材新鮮度。

採購食材3妙招（按圖了解！）

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蔡秋嫚營養師進一步說明，購買食材時應以分散風險原則為主，像是購買同一食材時，可每週更換不同的廠商或產地做為採買標準，以降低風險。（Hanson Lu/Unsplash）

先購買不需冷藏食品 並注意有效期限

在食物購買的順序上，也應先挑選像是米、麵條、植物油、調味料等不需冷藏的包裝食品，且購買前應注意有效期限、包裝是否完整無破損；蔡秋嫚營養師表示，其次再購買蔬菜、水果等能在室溫保存一至兩天的食物，最後才是需冷凍冷藏保存的生鮮肉品，且要記住應攜帶保冷袋存放，也能隔開蔬菜水果，避免交叉污染。

以分散風險購買食材 降低食安風險

蔡秋嫚營養師進一步說明，購買食材時應以分散風險原則為主，像是購買同一食材時，可每週更換不同的廠商或產地作為採買標準，以降低風險，若為生鮮食材，則盡量選以當季當令的食材較為新鮮，而購買包裝食材上，則應挑選有政府機關認證的食品標章較佳，為自己多份把關，吃得才安心。

確保雪櫃冷藏條件 維持食物新鮮度

另外，在食物儲存上，除了應食材分類放置，避免微生物交叉污染，也應注意優良食物的存放溫度，包括雪櫃的冷藏溫度需低於7℃，冷凍需低於-18℃，且放置物品以七分滿為原則，並保持冷空氣對流流通；蔡秋嫚營養師建議，民眾可在家中雪櫃內放置簡易的溫度計，隨時監測雪櫃內的溫度，確保雪櫃擁有良好的冷藏條件，以保存食物新鮮度。

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