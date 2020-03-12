【餃子皮生煎包食譜】上海小吃香脆肉嫩　免搓麵糰包摺靚靚有秘訣

生煎包、煎餃子、鍋貼……常常弄不清，是否一樣的葫蘆一樣的餡料，只是各種麵皮質感和包摺的形狀不同而已。大家同是上海傳統美食，生煎包，樣子卻分外精緻，但搓粉糰輾麵皮有點費時，這次與餃子來個crossover，用餃子皮來做生煎包，賣相似模似樣，你也來試試！攝錄：呂榮棟、呂志豪剪接：呂志豪

餃子皮生煎包比一般要搓麵糰的傳統生煎包，簡單易做，慳水慳力。

餃子皮和生煎包的麵皮不盡相同，前者較薄較滑但韌性不夠，後者較厚但柔軟度高，摺疊時拉扯餃子皮時，不及包皮的彈性大，要做出它的旋轉形特色，需要一個小秘訣。

按圖看摺捏生煎包秘訣與步驟：

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我試做了兩次，練習了約10隻餃子便成功了。初時餡料太多包不成，太少皮又剩太多，揑好後太厚。切忌心急，只要掌握好邊轉邊摺的小技巧，你可能一次便成功了。

生煎包外脆內肉嫩也有小秘訣。

生煎包，想它香脆，當然要下油鑊煎，但一個個放在鑊，底部煎香了，又怕餡料不熟。其實很簡單，只要下點水，加蓋蒸焗約3分鐘，中間的豬肉碎便會熟透，底部依然焦香。忘了說，菠菜灼好後，記得擠乾水分，不然包裹時會出水便會一團糟了。

健康小貼士：

生煎包，用了餃子皮代替，熱量較低，每100克約200卡路里，一個約50克，即約100卡路里。煎香後，又以水蒸焗，較一般煎餃子沒那麼油膩。餡料以富含蛋白質和鐵質的豬肉和菠菜製成，足以補充能量。

餃子皮生煎包食譜

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