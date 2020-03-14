【入廚貼士】打蛋神器只靠一個膠水樽　省力手打蛋白霜速成雲朵蛋

極速打蛋白霜只需靠一個膠水樽！2分30秒完成。從此做雲朵蛋再無難度及障礙，由打蛋至焗起只用了20分鐘，夢幻方便的早餐以後垂手可得。攝影︰尹嘉蔚

從來沒有想到自己能夠用2分30秒打起蛋白霜！上次跟日本雞蛋達人學到秘技，冷凍蛋白1小時後加白醋，用手動打蛋器以3分鐘將蛋白霜打起。記者參考此法又做成了梳乎厘班戟但今次完全不用將蛋白冷凍成沙冰，也不用加白醋，不用花時間等！從雪櫃取雞蛋，直截了當手打蛋白，1分鐘已經見效，2分鐘近乎成型，2分30秒蛋白泡穩陣挺拔，大大減低「打到麻痺」的手臂無力感。一件自製的小工具用來打蛋白霜，實在超有效率及實用。

何時想做雲朵蛋便何時做，實在非常方便。

記者用一個膠水樽自製打蛋神器，打起的蛋白霜堅挺實在，眼看面前的蛋白霜都是粗糙的泡泡，並沒有手動打蛋器或電動打蛋器的蛋白霜般細緻綿密似忌廉。不過，這個打蛋神器的大前提是夠快、夠慳力。不用預先冷凍蛋白，不用浪費時間等蛋白成沙冰狀。就跟平日一樣剝開雞蛋，分離蛋白及蛋黃，此步亦可用膠水樽幫手，過程中不需小心翼翼拿著兩半蛋殼，將蛋黃倒來倒去。輕輕擠壓膠樽，蛋黃順勢吸起，取走，乾淨俐落。

基本上2分鐘已經打起蛋白霜，打多30秒蛋白霜已經定型。

請按圖看打蛋神器如何製作 及 速打蛋白霜的全過程︰

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打起的蛋白霜，最簡單便是做「雲朵蛋」，以往要摷電動打蛋機幫手，現在不妨「廢物」再用，循環膠水樽使用。除了夢幻可愛的雲朵蛋，也可做蛋白脆餅、蛋白杏仁餅（macaroon）、蛋糕、班戟及奄列等。

以下是雲朵蛋食譜，20分鐘就做好︰

一個膠水樽就搞掂！打發蛋白霜超省力、省時、方便及實用的方法，拂打時也沒有技巧，但會看到magic，大家不妨試試。