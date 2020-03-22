【降血糖飲食】乳酪助降血糖幾時食最有效？表面層水原來是寶

預防高血糖，是因為血糖水平一直高踞不下，容易引起各樣併發症，例如動脈粥樣硬化、心臟病、中風、腎病、二型糖尿、糖尿足、視網膜病變及神經病變等，因此，血糖過高不一定是糖尿病。日常飲食中有一種「食物」一般被人忽略，甚至丟掉，原來它卻是非常有用的東西來控制血糖水平。

飲食不節制，嗜吃升糖指數偏高的食物，例如甜品及精製澱粉食物（白飯、白麵包及意粉）等，餐後血糖上升的速度會較快，當血管中的血糖濃度增加時，胰腺便會分泌胰島素來調控，控制血糖水平穩定，胰島素亦負責將血管內的糖帶到各器官提供能量及儲存。不過，當血糖水平一直高鋸不下，不但容易引起食慾，長期更會產生各樣併發症。

市民選購食品時，宜閱讀營養標籤，想預防高血糖，更宜了解食物的升糖指數。（尹嘉蔚攝）

預防高血糖，調整飲食、保持均衡的飲食習慣及規律運動相當重要，避免身體潛伏高血糖的問題而不自知。日本電視節目《恐怖醫學》就預防高血糖問題，邀請相關方面的專家日本旭川大學太田嗣人醫生講解某種有用的「食物」能控制高血糖。這種「食物」在日常中一般較被忽視，但原來蘊藏極高營養。

按圖（圖下有說明文字）揭曉這種能有效控制高血糖的「食物」︰

+ 5 + 4 + 3

要獲得營養豐富及可控高血糖的乳清並不困難，平日有一款廣受喜愛的食物，其中也有不少乳清成分可輕易獲取。但有些時候我們以為那是垃圾將它刻意倒掉，原來那是寶物，有助預防高血糖。

按圖了解如何輕鬆地靠平日的食物來預防高血糖︰

+ 3 + 2

乳清除了有助降低血糖外，還有多種營養素，當中的蛋白質使乳清有效抑制高血糖。或者血糖高的問題會覺得事不關己，甚至認為肥胖一族才需要留意。其實餐後血糖指數突然飆升，這問題最被人們忽略，長期餐後血糖突然飆升，有可能導致動脈硬化。以上提到吃純乳酪可輕鬆攝取乳清，不過何時吃純乳酪才最有效抑制血糖，避免血糖指數響警號呢？

何時吃純乳酪也十分重要，餐前還是餐後食用才最有幫助？（ViuTV影片截圖）

按圖了解乳清可控血糖的原因、餐前還是餐後吃純乳酪才最有效抑制血糖指數飆升？

+ 8 + 7 + 6

要提醒是食用無糖的純乳酪（希臘乳酪）才理想，一般加入其他風味的水果乳酪，普遍糖分高，購買時請細閱營養標籤。如有疑問，請諮詢家庭醫生。【乳酪營養】果味乳酪糖分比可樂高！實檢22品牌35款暗藏高糖陷阱

參考資料︰《恐怖醫學》第X集