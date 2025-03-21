韭菜功效｜降血壓助防癌韭菜6好處　這樣吃易肚瀉 1招減辛辣氣味

韭菜功效｜「正月蔥、二月韭」，二月指農曆二月。春季是韭菜（英文Chinese Leek）的當造季節，這時吃的韭菜最香甜。小小一紮韭菜，營養豐富無比，更因其略帶辛辣而具殺菌、抗氧化的好處！不過，如果你仍是害怕那特殊的氣味？有一招可以幫到你，讓你從此愛上吃韭菜。



韭菜功效｜性溫味辛 補腎益胃

韭菜，一年四季都有售，在春天則是最鮮嫩，屬百合科多年草本植物韭菜的葉和莖。它的種植方法簡單，有土地就能生長，並無蟲害，適應力強，因此價格亦較便宜。

韭菜的料理方法多變，煎、炒、炸、湯、餡、涼拌都非常適合。中醫認為韭菜性溫、味辛微甘、入心肝、腎經，具有補腎益胃、充肺氣、散淤滯、安五臟、經氣血、止汗固澀、止嗝逆。

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所謂「正月蔥、二月韭」，農曆二月是吃香甜韭菜的好時機。（資料圖片）

按圖看韭菜6大好處：

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韭菜功效1｜去除致癌物質

韭菜那微辛辣、濃郁味道是來至硫化合物 - 硫化丙烯，有助殺菌、抗氧化的功效。而且硫化丙烯對胃癌、大腸癌、肝癌有好處，能防止活性氧造成細胞氧化而去除致癌物質使毒性解除。

韭菜功效2｜促進腸道蠕動

韭菜含有很高的纖維量（每100克約2.4克纖維），可促進腸道蠕動更因蠕動快速通過腸道而排走致癌物質。

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韭菜功效3｜提升抵抗力

韭菜也含豐富維他命 C、B1、B2、β－胡蘿蔔素等抗氧化物，可抗發炎、保養心血管及強化免疫力。

韭菜功效4｜健胃提神

韭菜所含揮發油（硫化物多種）能增進食慾，促進消化降血脂及動脈硬化、抑制多種病菌。

韭菜功效5｜促進血液循環

據《本草綱目》韭菜屬性偏熱，有促進血液循環的效果，有助發熱、強化身體健康。手腳冰冷的人可於冬天多吃韭菜。

韭菜功效6｜預防高血壓

韭菜的含量高（每100克約360毫克鉀），有助擴張血管、降低血壓、排去體內多餘鹽分。不過亦因纖維豐富，不宜一次吃太多或腸胃消化較差的人不宜多吃，否則容易引致腹瀉。

韭菜種類｜韭菜、韭黃、韭菜花

市售的韭菜有3款，分別是韭菜、韭黃及韭菜花。雖然同樣是韭菜，但味道及營養亦有不同。最大的分別是韭黃稚嫩，韭菜成熟；韭黃顏色鮮黃，韭菜顏色翠綠。

你懂得分辨別它們之間的差別嗎？（資料圖片）

按圖看韭菜、韭黃、韭菜花分別及如何減少韭菜氣味：

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韭菜：翠綠香甜 鈣鐵＝韭黃三至四倍

韭菜是莖葉部分，長得特別翠綠味道香甜，適合多種烹調方法如炒、煮、燒、焗等。韭菜吃法多變，常見作為餃子餡料、煎薄餅、串燒、火鍋。

韭黃：賣相與味道勝韭菜／韭菜花 價錢較貴

口感嫩滑細緻，賣相與味道也比韭菜和韭菜花好。因種植工序較多，價錢較韭菜貴。但韭菜的鈣、鐵、胡蘿蔔素、維他命A等，是韭黃的三至四倍。

由於韭菜在種植時，將韭菜遮蔽蓋住而不讓陽光照射，不讓它製造葉綠素、變綠。因此，韭黃營養價值如維他命與礦物質卻低於韭菜及韭菜花。韭黃，跟韭菜一樣，可作任何烹調方式，炒麵配料，常有它的出現。

韭菜花：蛋白質維他命A豐富 花部分最清甜

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韭菜花除了花的部分，葉的部分不及韭菜清甜，或會起渣。韭菜花富含水分、蛋白質、脂肪及大量維他命A，對改善眼疾尤其有幫助。而膳食纖維、維他命C、B等與韭菜相若。

韭菜花，多用作小炒菜式如韭菜花炒鮮鱿、炒肉片、炒臘味等。

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韭菜1招減辛辣

如想減低韭菜的氣味，料理前可用滾水汆水，減少其氣味。或切成小段也可以讓味道容易散發。

資料參考：台灣癌症基金會、樂活營養師