健康飲食｜日本300位名醫票選10大健康食材　蘋果第10 冠軍防失智

健康飲食我們常掛在嘴邊，同時也從不同的媒體接收不同的健康資訊如食物、營養補充品等。不過健康食材眾多，哪一款是我們最常接觸到而又富含營養的健康食材呢？



最健康的飲食是什麼，當然要詢問醫生的意見！日本TBS電視台節目《名医のTHE太鼓判》曾邀請了300位名醫共同票選出心目中最健康的食材，不少食材都是我們日常在超市都可以輕易找到，而且更有不少是超級食物！

（日本TBS電視台節目「名医のTHE太鼓判」截圖）

300位名醫選出的10款健康食材，能對抗流感、維持腸道健康、改善便秘、預防脫髮白髮等。10大食物之中，常被追捧的蘋果只排第10，頭3名更是意想不到！究竟還有什麼食物對身體健康有益？

按圖看日本300位名醫票選10大健康食材及其益處：

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第10位：蘋果

含多酚等豐富抗氧化物，可改善肺部及支氣管發炎。日本果農每天吃一個蘋果，檢查後發現肺部年齡只有46歲，年輕了21歲。當中的果膠有助降低醣類被腸道吸收的速度，能改善排便、心肌梗塞的問題。

第9位：泡菜

泡菜中的植物性乳酸菌能順利到達腸道，有助增加腸內益菌。1克泡菜已含1億個乳酸菌，有助預防及緩解便秘，活化免疫力的功效更是雙歧桿菌的100倍之多。

第8位：牛油果

牛油果的大豆非皂化物（ASU）有助抑制發炎、修復軟骨，從而預防及改善退化性關節炎，減少膝蓋疼痛。

牛油果的大豆非皂化物（ASU）有助緩解膝痛、預防及改善退化性關節炎，減少膝蓋疼痛。（Pixabay）

第7位：番茄

茄紅素能減緩血管老化及減少壞膽固醇，有研究指出，1個月內每天攝取茄紅素，能增加體內好膽固醇15%。血管會隨着年紀增長而僵硬，攝取茄紅素則可延緩動脈硬化。

第6位：西蘭花

當中的蘿蔔硫素能提升血液流動，有助改善因血液不佳而導致的白髮問題。

第5位：醋

醋中的胺基酸可抑制內臟脂肪及血中脂質堆積，從而預防高脂血症，促進血液流動、降血壓及助腸道蠕動，提升新陳代謝。

第4位：凍豆腐

凍豆腐的鈣質是一般豆腐的5倍，鐵質更高達7倍，有效控制血糖。當中的抗性蛋白質，可改善高脂血症及控制血糖，讓血管更年輕。

第3位：乳酪

含多種益菌如雙歧桿菌、乳酸菌等，有整腸及助腸道更順暢吸收營養的作用。

第2位：鯖魚

當中的EPA、DHA能幫助血管變得柔軟，從而達至控制血壓的效果。

第1位：納豆

納豆中的納豆激酶有助令血液流動更順暢，可預防腦梗塞、心肌梗塞、失智、動脈硬化、骨質疏鬆等。

資料參考：日本TBS電視台節目「名医のTHE太鼓判」