【韭菜營養】增強抵抗力助防癌韭菜6大好處　一招減少辛辣氣味！

「正月蔥、二月韭」，當中的二月代表農曆二月；韭代表韭菜。春季正正是韭菜的當造季，現在吃便可以吃到最香甜的韭菜。別小看小小一紮的韭菜，其營養豐富無比，更因其略帶辛辣而有殺菌、抗氧化的好處！不過，如果你仍是害怕那特殊的氣味，有一招可以幫到你！或許你從此會愛上它。

韭菜（Chinese Leek）一年四季都有售，在春天則是最鮮嫩，屬百合科多年草本植物韭菜的葉和莖。它的種植方法簡單，有土地就能生長並無蟲害，生命適應力強，因此價格亦較便宜。韭菜的料理方法多變，煎、炒、炸、湯、餡、涼拌都非常適合。傳統中醫認為韭菜性溫、味辛微甘、入心肝、腎經，具有補腎益胃、充肺氣、散淤滯、安五臟、經氣血、止汗固澀、止嗝逆。在營養學又有什麼好處？

所謂「正月蔥、二月韭」，農曆二月是吃香甜韭菜的好時機。（資料圖片）

按圖看韭菜6大好處：

+ 11 + 10 + 9

市售的韭菜有3款，分別是韭菜、韭黃及韭菜花。雖然同樣是韭菜，但味道及營養亦有不同。最大的分別是韭黃稚嫩，韭菜成熟；韭黃顏色鮮黃，韭菜顏色翠綠。

你懂得分辨別它們之間的差別嗎？（資料圖片）

按圖看韭菜、韭黃、韭菜花分別及如何減少韭菜氣味：

+ 8 + 7 + 6

資料參考：台灣癌症基金會、樂活營養師