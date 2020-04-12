【解酒食物】薯條香腸蕎麥麵能解宿醉？盤點世界13大奇趣解酒食物

通常來說，在一夜放縱之後隨之而來的是不太舒服的早晨，包括噁心、疲累、脾氣暴躁和頭痛。想要解決宿醉，有效的解決辦法是喝大量的水，並補充碳水化合物、健康的脂肪和蛋白質。那麼，世界各地的人們都吃什麼減輕宿醉呢？以下整理了13個國家不同的做法。

世界各地的人都吃什麼減輕宿醉呢？（按圖放大，下文有更詳盡解釋）▼▼

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巴黎：血腥瑪麗

儘管許多人都不建議酒醉隔天繼續喝，但如果堅持，那麼沒有什麼能比來一杯血腥瑪麗更好的了。這款風靡全世界的調酒，在巴黎具有特殊的意義，它是於1921年在Harry's New York Ba​​r被發明出來的。多年來在世界各地的許多酒吧發光發熱，不過在Harry，它仍是以最經典的方式調製：伏特加、番茄汁、Tabasco、鹽、胡椒、檸檬和喼汁。

倫敦：芝士多士

融化的芝士是Pizza的魅力，但Pizza並不是唯一一個可以吃到融化芝士的方法。在倫敦，人們宿醉時會來片簡單的芝士多士，重點是很容易在家裡製作。首先將麵包兩面烤熱，然後塗上厚厚的牛油和黃芥末、放上車打芝士，再烤到芝士融化就完成了。

柏林：咖喱香腸

德國人全天候都能吃到各式的香腸，其中一款咖喱香腸則是當地人們狂歡一夜後的最佳選擇，只要將煎好的豬肉香腸切成小塊，淋上咖喱番茄醬、撒上咖喱粉便完成了。豐富的醬汁、多肉的香腸與香料帶來的微辣，搭配薯條享用更是讓人精神振奮。

哥本哈根：豬肉三文治

哥本哈根的三文治美味可口，厚厚的烤豬扒和豬頸肉薄片夾在柔軟的麵包中，放上脆皮、醃黃瓜、捲心菜和辣美乃滋。這是當地人因頭痛與飢餓感而醒來時，最能擺脫宿醉的美食。

在倫敦，人們宿醉時會來片簡單的芝士多士，重點是很容易在家裡製作。（Daria Nepriakhina／Unsplash）

馬尼拉：菲式早餐

在狂歡一夜之後菲律賓人通常會選擇吃菲式早餐，這是一款大蒜飯加上荷包蛋與醃肉的餐點。份量大，很適合在夜生活之後的早上食用。

悉尼：牛油果三文治

悉尼的咖啡館文化以健康的早午餐聞名，在世界各地的時髦早午餐菜單中經常可見的牛油果三文治，就是來自澳洲的發明。這是一道美味又健康的菜餚，理所當然也是宿醉時的首選。牛油果中含有的鉀含量有助於補充營養，而含有維他命A的雞蛋則使這道菜成為宿醉的好選擇，還能加入一點辣醬來增強風味。

東京：蕎麥麵

東京是世界上米芝蓮星最多的城市，不過宿醉時不太適合造訪。Wagyumafia和牛黑手黨的聯合創始人，和牛大師濱田壽人說：「日本人補救宿醉的辦法是睡前吃一點東西。」濱田喜歡在車站附近就能吃到的蕎麥麵，因為可以在回家的路上順道、快速地吃。「我最喜歡的口味是加了天婦羅和生雞蛋，配上大量切碎的蔥和東京風味的濃醬油，既溫暖又營養。總的來說，這是一頓非常舒適和快速的餐點，讓人可以很快地恢復狀態。」

曼谷：粥

泰國是世界上飲食文化最豐富的國家之一，夜生活也很有名，所以在宿醉的早上有很多可以選擇的食物。對曼谷人來說，宿醉的首選是吃粥。裡頭加了一些肉和菜，有點類似清粥小菜，最適合在狂歡之後來一碗。

濱田喜歡在車站附近就能吃到的蕎麥麵，因為可以在回家的路上順道、快速地吃。（Masaaki Komori／Unsplash）

蒙特利爾：肉汁芝士薯條

薯條、肉汁和芝士，在加拿大，肉汁芝士薯條（Poutine）可說是國民美食。此外還有數十種變形版，像是加上煙肉、火腿和肉塊。

愛丁堡：方形香腸

方形香腸（Lorne sausage）是一種蘇格蘭傳統佳餚，富含脂肪，味道鮮美，可以捲著吃，是很好恢復體力的一道料理，再配上一罐碳酸飲料Irn Bru，適合所有宿醉的人。

莫斯科：酸黃瓜汁

酸黃瓜汁是莫斯科的傳統治宿醉法，這是一種脫水時快速補充水份的方法，萬一宿醉時無法吃進固體食物，喝酸黃瓜水便是解決的辦法。聽起來很荒謬，但其實是有科學依據的，酸黃瓜在發酵的過程會產生益生菌，而鹽能夠補充電解質。

都柏林：布拉麵包

都柏林有很強悍的酒吧文化，所以當地也發明了早餐來當作補救措施。在塗滿牛油的布拉麵包中加入煙肉、香腸和黑布甸，另外加入一種褐醬，有點像漢堡，再來一杯梳打或一品脫的黑啤酒，如果這樣無法解決，那麼一盤剛剝殼的生蠔也是很好的選擇。

紐約：煙肉蛋漢堡

煙肉、雞蛋和芝士，全世界最搭配的三種食材，同時也是美國人解宿醉的妙方，炒一兩顆雞蛋，在上面放上芝士和油膩的煙肉，將它們放上白麵包或英式鬆餅上。加入牛油、鹽和胡椒粉，番茄醬則可依照心情。拋棄咖啡，將飲料換成冰可樂是完全可以接受的。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：血腥瑪莉、薯條香腸、大蒜飯能解宿醉？世界各國解宿醉食物大不同】