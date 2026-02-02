紅豆功效｜護心防骨質疏鬆7好處　紅豆飯助瘦身中年婦女最啱！

紅豆功效｜紅豆又稱「相思豆」，具去水腫、促進血液循環、改善便秘等好處。相傳紅豆是情侶信物，代表男女雙方可同偕白首、永不分離。紅豆不但可做甜品、還可煲湯、煮飯，日本、台灣女生更愛早上喝紅豆水，幫助瘦身！



紅豆功效｜紅豆水瘦身防便秘 日台女生最愛

紅豆沙、紅豆餅、豆沙糯米糍相信對香港人都不會陌生，紅豆可謂在甜品食譜中的「常客」，而且不少日本和台灣的女士都推崇早上喝一杯紅豆水的習慣，既助瘦身還防便秘，但紅豆的好處你又了解多少呢？

紅豆受到不少日本和台灣女士的喜愛，認為它的美容纖體功效顯著，而其他的好處你又知道多少呢？(freepik)

按圖查看紅豆的7大好處：

紅豆7大功效

1. 改善便秘 促進消化

紅豆有豐富的膳食纖維，可以幫助我們身體吸收營養，從而促進消化系統的健康。而且，每日吸取足夠的膳食纖維可以幫助減少腸胃問題，例如便秘、肚瀉和肚脹等都市人常見的腸胃毛病，亦可以減低患上大腸癌的風險。

2. 維持心臟健康 減中風機會

紅豆亦蘊含着豐富的礦物質，例如鉀、鎂和維生素B，可以幫助改善心血管系統的健康。而且，膳食纖維可以幫助降低膽固醇水平，而鉀則可以放鬆血管並增加血液流動，降低血壓和心臟壓力，減少血管遭到阻塞的機會，減低患上相關的心臟疾病及中風。

紅豆深受日台女生歡迎，日本年糕與紅豆湯亦很搭。

3. 強健骨骼 防骨質疏鬆

紅豆有着豐富的鋅和鎂，這兩項礦物質可以幫助改善骨骼健康，預防骨質疏鬆。因此紅豆特別適合中年婦女食用。

4. 燒脂抗氧化 纖體瘦身

紅豆的熱量很低，而且有着豐富的膳食纖維，當膳食纖維吸水便會膨脹，若果在飯中加入一些紅豆，可以增加飽足感，同時亦可以降低進食量，還能補充豐富的營養。而且紅豆當中所含的「多酚」可以抗氧化，增加脂肪燃燒。加上，紅豆亦有豐富的蛋白質，吸取充足的蛋白質，可以為我們提供足夠的能量維持身體正常運作，減少飢餓感。

5. 利尿去水腫

踏入春天，天氣潮濕，經常夜不能寐，容易水腫。而紅豆的外皮含有皂角苷，有很強的利尿作用，對於因腳氣病和腎臟功能衰退而引起的臉部、腳部的浮腫有很好的消腫作用。

6. 促新陳代謝助排毒

紅豆中有一種叫做鉬的礦物質，可幫助體內一些酵素及蛋白質產生化學作用，加促新陳代謝。此外，鉬質可以幫助我們去除肝臟的毒素，而每半碗分量的紅豆便可以滿足每日的建議攝取量。

7. 預防糖尿病

豐富的膳食纖維可以有助穩定血糖水平，從而可以減低患上二型糖尿病的風險。因此，於糖尿病患者而言，多吃一些膳食纖維的食物，可以有助預防血糖水平突然上升或下跌。

紅豆在很容易買到，但它與另一款紅色豆——赤小豆，十分相似，它們的形狀相似，但營養功效卻不一樣，大家在選購時不要買錯啊！

相信最近大家都減少了外出，假期時大家留在家中時，不妨可以跟著以下的食譜，製作出不同的紅豆美食。

紅豆糯米卷食譜

