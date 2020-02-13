【減肥】揭開飲啤酒易有啤酒肚迷思　酒精含量愈高熱量愈高？

您喜歡喝啤酒嗎？啤酒是許多人又愛又恨的飲料之一，因為大多數有喝啤酒習慣的人，肚子總是特別突出，正如大家所說的「啤酒肚」。究竟是否常喝啤酒就一定會造成啤酒肚，或者啤酒肚一定是啤酒所致？以下介紹啤酒肚是如何形成，與啤酒的關係，以及如何消除啤酒肚。 文: Jamie Chang 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

啤酒怎麼製成的

啤酒是一種由大麥、小麥或黑麥等穀物，所發酵製成的酒精飲料，通常啤酒裡面會加啤酒花（Hop）來增添一些苦味，來平衡穀物中的糖分所造成的甜味。啤酒的風味，會因穀物、釀造時間和調味料的變化，而有所不同。市面上，也有很多啤酒也用加入水果或香草的香料，做成不同口味的調味啤酒。

啤酒酒精濃度真的低嗎？

酒精含量高的啤酒，通常熱量也會比較高，因為每克（g）酒精的熱量就有7大卡。而啤酒的酒精濃度，會以酒精體積比（Alcohol by volume，ABV）表示，即每100毫升（ml）的飲料中，包含多少毫升的酒精，通常ABV會以百分比（%）表示，有時酒類包裝也會以alc./ vol.標示。可不要覺得啤酒喝不醉，其實啤酒的酒精濃度範圍非常廣，從0.5％到40％都有，只不過一般常見的啤酒，酒精濃度為4~6％。

每種啤酒的營養價值都不同，以一般常見的355毫升鋁罐大小，酒精含量約為4％的啤酒來說，卡路里約為153大卡，其中酒精約有14克，碳水化合物13克，蛋白質2克，脂肪為0克。此外，啤酒也含少量的微量營養素（Micronutrients），如鈉（Sodium）、鉀（Potassium）和鎂（Magnesium），但可別想著要透過喝啤酒來補充營養，可能在補足營養之前，您早已來回跑了多趟廁所，而且還要另外補充更多水分，來補足流失的水分。

酒精含量高的啤酒，通常熱量也會比較高，因為每克（g）酒精的熱量就有7大卡。（mnm.all/Unsplash）

喝啤酒就會養出啤酒肚嗎？

目前有些研究指出，從啤酒等酒類飲料中攝取大量酒精，容易堆積腹部脂肪。研究發現，每天喝超過3杯酒的男性，比喝不到3杯酒的男性，有更多的腹部脂肪，而如果每天喝少於500毫升的啤酒的話，可能就不會有這樣的風險。

另外，許多研究指出，喝愈多的啤酒，增加體重和養出啤酒肚的機率就愈高，這也代表啤酒並不是會只特別增加腹部的脂肪，而是平均增加整體的體重。而且，和體重正常的人相比，過重的人增加體重的機率更高。

喝啤酒容易變胖的3原因（按下圖了解！）

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目前有些研究指出，從啤酒等酒類飲料中攝取大量酒精，容易堆積腹部脂肪。（kazuend/Unsplash）

1. 喝啤酒會額外增加卡路里的攝取：啤酒所含的卡路里，和其他軟性飲料差不多，所以正餐之餘又喝酒，也容易不小心攝取過多熱量。而且，一些研究指出，喝酒可以短時間內就讓食慾大增，讓食量比平常更多，所以，經常喝啤酒的話，可能會讓您不知不覺吃下更多熱量。

2. 啤酒會阻礙脂肪燃燒：喝酒會阻礙身體燃燒脂肪，因為喝了酒後，我們的身體自然會將酒精視為需優先分解的東西，而不會處理其他體內的燃料，更不用說燃燒脂肪了。所以，我們可以認為，經常喝酒可能會增加脂肪，然而有些研究的結果，就和此結論有些不同。如上述所提，一些長期研究發現，每天喝少於500毫升的啤酒，可能就不會增加體重或腹部脂肪。

3. 植物雌激素（Phytoestrogens）使脂肪容易囤積：轉過啤酒的瓶身看看成分，通常您會發現啤酒都含有啤酒花，如上述提到，添加啤酒花是為了讓啤酒風味更好，但其實啤酒花也含有大量植物雌激素，這些植物化合物會模擬體內的雌激素（Estrogen），產生相同的作用，而雌激素本身是利於脂肪囤積的荷爾蒙（Hormone），所以有些人認為，啤酒中的啤酒花，可能會導致男生體內的荷爾蒙產生變化，進而增加了腹部脂肪囤積的機率。但目前這個說法，科學界仍然還沒有清楚的原理解釋。

啤酒肚對健康的風險

啤酒肚也代表著腹部脂肪過多，然而，比起大腿、臀部等部位的脂肪，腹部脂肪是最不利健康的脂肪。當腹部脂肪增加時，也代表內臟脂肪（Visceral fat）同樣在增加，而內臟脂肪具有代謝活性（Metabolically active），能干擾我們體內的荷爾蒙，也就是說，內臟脂肪改變身體機能，並增加罹患代謝症候群（Metabolic syndrome）、第2型糖尿病（Type 2 diabetes）、心臟病（Heart disease）和癌症的風險。即使是體重正常的人，如果腹部脂肪很多的話，也同樣具有罹患疾病的風險。對此，美國梅約診所（Mayo Clinic）的內分泌與肥胖研究專家麥可·詹森（Michael Jensen）博士建議，女性腰圍最好維持在35吋（約88.9公分）以下，男性腰圍則在40吋（約101.6公分）以下比較理想。

其他種酒會造成啤酒肚嗎？

一些研究指出，喝葡萄酒的人，比較不會有超重的問題，雖然確切原因還不清楚，但是有些人認為，可能和喝啤酒或烈酒的人相比，喝紅酒的人的飲食偏向比較健康和均衡。但其實，無論哪種酒，喝太多才是造成啤酒肚的最主要原因。研究發現，一次喝4杯以上的酒，無論選擇哪種酒，都會提高腹部脂肪增加的風險。所以，喝酒的量和喝的頻率，才是影響形成啤酒肚的關鍵。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：喝啤酒真不會醉？原來啤酒肚這麼來的】