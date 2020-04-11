【揀蔬菜貼士】粉糯蓮藕超甜粟米靠目測　日本專家傳授簡易秘技

買蓮藕煲湯或燜煮，想口感夠鬆軟又粉糯，在一堆蓮藕面前，每條的尺寸及孔洞數量近乎相同，如何挑選才對？原來有個簡單的方法，用目測便知道哪部分的蓮藕夠「粉」宜燜；哪部分夠爽宜炒。另外，揀粟米時完全不用剝皮，亦知道哪一條是超甜及生長飽滿的靚粟米。

先講蓮藕，記者自己到菜市場購買蓮藕時，不忘看看是七孔藕或九孔藕，有說七孔藕比較粉糯，適合煲湯或燜煮；九孔藕較脆，適合涼拌或火鍋。然而，遇到的情況是條條皆九孔藕，這樣……都不宜用來煲湯或燜煮嗎？原來揀鬆軟又夠「粉」的蓮藕有另一個必勝及更簡單的方法，用目測便知道它宜燜或宜炒！

以下哪條蓮藕，你認為較鬆軟、夠「粉」宜燜煮？

據日本揀蔬果業界龍頭代表杉本桑先生講解，揀蓮藕的重點應該講究「你想要吃甚麼口感？」想燜？想炒？不同烹調方法挑選最好的蓮藕部分來配合。

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認識了鑒別蓮藕的方法後，杉本先生亦有心水推介如何烹調將蓮藕弄得更美味，烹調方式亦簡潔企理，這完全能體現了日本人煮蓮藕時的精巧，築前煮或醬油炒，也將蓮藕菜式發揮得淋漓盡致。

明白了鑒別方法，便善用不同部分的蓮藕做菜，按圖有蓮藕菜式（築前煮及醬油炒）的做法︰

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至於揀粟米，鑒別方式也很簡單，不用剝皮就知道粟米的顆粒是否夠飽滿、夠多；是否超甜、軟糯！尤其到街市買粟米，這個方法非常管用。

鑒別出超甜粟米，方式很簡單，用目測便可！（《相葉學》影片截圖）

以下哪條粟米，你認為較美味、較甜？

以上哪條粟米，你認為較美味、較甜？（《相葉學》影片截圖）

同樣靠目測，不用拿上手，不用剝皮，即刻知曉哪條是超甜的粟米！另外杉本先生也分享了品嚐粟米的大滿足方法，那份特製醬汁只用3種材料混合，便將超甜粟米的味道再昇華。

按圖便知道超甜粟米的「鑒別方法」及「特製醬汁的做法」︰

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揀生菜、青瓜、南瓜、番薯、番茄、紅蘿蔔、香蕉、奇異果、士多啤梨、車厘子的必勝簡易秘技，按藍色字即到相關連結重溫。

參考資料︰相葉マナブ