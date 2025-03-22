去濕｜濕熱、寒濕去濕方法症狀不同！薏米水、紅豆水哪類人不宜？

去濕飲食｜每逢春天，有沒有發現自己易疲倦、眼瞓及腹脹？你可能正受「春困」的問題困擾！想解決春困的最佳方法一定是為身體去濕，不過，不同體質人士的去濕食療是有分別的，註冊中醫師郭志華博士會跟大家分享春困相應的去濕食療及日常生活提示。



春困是什麼？

「春困」是春天濕困，成因主要是濕。春天天氣開始回暖，變得潮濕，外在的天氣容易令身體累積濕氣，出現濕重。同時，若人體的陽氣不通，便會容易受這種天氣轉變的影響，加重身體濕氣。在中醫角度，脾胃負責去濕，若脾胃虛弱，濕邪無法去掉，人便會感到重墜和疲倦。

在春天常常感到疲倦、提不起勁？不是你變得懶惰，而是你正受春困的困擾！（GettyImage）

除了疲倦這個症狀外，當脾胃虛弱便會導致身體水液代謝緩慢而成了積水。而積水停留在不同位置便會引致身體出現不同問題，如積水停留在皮膚便引致濕疹；停留在筋骨便感到周身酸軟；停留在腸位便有泄瀉問題。

在中醫角度，積水停留在不同位置便會引致身體出現不同的問題。（資料圖片）

濕重常見４大症狀

事實上不同體質的人士均容易受春困的困擾，如平日已有濕重的人，徵狀會更嚴重。除了大眾以知的徵狀外，濕重還有什麼常見徵狀呢？註冊中醫師郭志華博士便將濕重的常見症狀分為四大類。

按圖看濕重常見四大症狀：

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濕重常見症狀：

1. 外貌：滿臉油光，毛孔粗大。

2. 身體：容易疲倦，身體沉重感，渾身不爽利，腿重墜感。

3. 糞便：大便黏膩，馬桶沖不乾淨。

4. 體型：多肥胖，腹脹滿 。



如何分辨自己體質？

記者一直以為濕重的症狀一向都大同小異，不同體質的症狀也相似。但訪問了郭醫師後才發現寒底或熱底人士在濕重時的表現各異，郭醫師指濕可兼夾其他邪氣，常見有寒濕、濕熱兩大類。對自己體質不清楚的你該如何確定自己屬寒底或熱底體質？

按圖看寒底及熱底體質分別：

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體質寒濕症狀：

- 胃口不佳

- 胃脹

- 手足冷

- 舌苔很厚膩（偏白色）

- 大便稀爛

- 陰部潮濕

- 白帶清稀量多

成因：先天體質原因居多、經常喝凍飲，進食生冷食物可使寒性惡化。

體質濕熱症狀：

- 口渴

- 身熱

- 口氣大

- 皮膚油光

- 毛孔粗大

- 舌苔很厚膩（偏黃白）

- 大便不暢或黏膩

- 味臭

- 小便黃

- 陰部潮濕

- 白帶黃稠

- 有異味

成因：先天體質原因居多、經常進食煎炸熱氣食物會令熱性惡化。

寒濕人士忌飲薏米水 濕熱人士忌飲紅豆水

濕重當然要去濕，最為認識的濕食物會是紅豆、薏米等。但原來並不是每一種去濕食物都適合任何體質人士，如寒濕人士或腸胃發炎者是不適合飲用薏米水。郭醫師建議應分清體質採取合適的去濕食物。

按圖看寒濕熱濕的去濕飲食宜忌：

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濕熱人士忌食：

1. 紅豆

2. 洋蔥

3. 紅蘿蔔

4. 生薑



寒濕人士忌食：

1. 薏米

2. 粟米鬚

3. 冬瓜

4. 小米

5. 綠豆

6. 茵陳

7. 土茯苓



想有效去濕，若不想踢走因春困而引伸的問題？除了採取合適的濕食療外，郭醫師亦建議大家改善生活習慣，擊退春困。

按圖看去濕三大方法：

另外，濕重者可透過日常保健，改善濕重帶來的問題，例如穴位治療、飲用去濕湯水如粉葛鯪魚湯等 - 【濕重】水腫肚脹胃口差濕氣重 補脾去濕3方法飲湯按穴位仲有...

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