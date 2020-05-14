【消委會】IKEA膠鑊鏟$24.9評分最高　附4大常用鑊鏟保養貼士

膠鑊鏟、木/竹鑊鏟、不鏽鋼鑊鏟、 矽膠鏟優劣大檢閱，如何保養各式鑊鏟，幫助延長鑊鏟壽命？當中膠鑊鏟的安全備受關注，消委會發表膠鑊鏟試驗報告，測試17款中式膠鑊鏟，IKEA售$24.9的膠鍋鏟性價比最高。在耐熱測試中，將全部樣本浸入200°C的花生油中15分鐘，取出後冷卻4小時做測試，發現「JMJ Fried Turner no. LD205」樣本浸滾油後1分鐘內已熱熔及完全變形，見網購平台售$39，特價為$25，與標示的耐熱溫度220°C不符。另外，「意美廚」一款膠鑊鏟遇高溫會起「水泡」；Daiso一款膠鑊鏟則變色。

「JMJ Fried Turner no. LD205」樣本浸入200°C熱油，在1分鐘內已熱熔變形，與其標示的溫度220°C不符。（消委會提供）

「意美廚 Ideale Chef易潔中式鑊鏟Nylon Turner 332605N」的物料耐熱測試後出現起「水泡」的情況。（消委會提供）

膠鑊鏟試驗最高評分的是「IKEA 365+ HJALTE 不銹鋼/黑色」，總評獲4.5星，售$24.9；評分最低的意美廚樣本售$68。售價最高的為Circulon Elite樣本$99，卻被檢出致癌物「初級芳香胺」。

Ikea「 365+ HJALTE 不銹鋼/黑色」膠鑊鏟在消委會試驗樣本中獲最高評分。（Ikea官網）

IKEA平價膠鑊鏟、電磁爐、易潔鑊 消委會測試總評分高

以往在消委會測試中，IKEA的產品均獲高評分，例如電磁爐「IKEA Tillreda」在綜合效能表現及安全程度的總評分最高，獲4.5星，售$349。在易潔鑊的傳熱速度及耐用度測試中，售$150有PTFE塗層的Ikea易潔鑊，比售$2,388的Le Creuset平底鑊更獲好評。是次膠鑊鏟測試中，總評獲4.5星，獲最高評分。

消費者委員會測試17款中式膠鑊鏟，介乎$12至$99，購自百貨公司、超巿或生活用品店。（消委會提供）

消委會指全部測試樣本均標示耐熱或最高可用溫度，介乎180°C至260°C，售$12至$99不等，購自百貨公司、超巿或生活用品店，有2款樣本沒有標示製造物料外，其餘標示為尼龍（nylon）、聚酰胺或聚醯胺塑料（polyamide，簡稱PA）。

按圖有消委會鑊鏟其餘測試發現︰

+ 5 + 4 + 3

消委會提醒膠鑊鏟在高溫下會釋出過量雜質，消費者要避免將膠鑊鏟長時間接觸熱油、酸性或含酒精的食物，不宜置於煮食器皿內與食物加熱。當需要油炸或在加熱過程中長時間攪拌食物時，應選用木製、竹製或其他合宜的廚具。

市售的4大常見鑊鏟，包括膠鑊鏟、木/竹鑊鏟、不鏽鋼鑊鏟及矽膠鏟，各式鑊鏟如何保養才可延長壽命，免熱溶、免發霉、免龜裂等，以下有一些提議，並有優劣評價可參考︰

+ 18 + 17 + 16

若正確和適當使用，選用哪款鑊鏟需看個人的喜好和習慣。

參考資料︰消委會/自由時報