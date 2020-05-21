【朱古力鬆餅食譜】軟熟香濃濕潤唔黐口　4步完成新手不失敗甜品

朱古力可做的甜品有很多，曲奇、心太軟、蛋糕等等，而今次就示範一個朱古力鬆餅，只需4個步驟即可完成，連新手都可輕鬆掌握。不論作為Party上的小點，或下午茶小食等，都相當適合。

做朱古力鬆餅，就是將不同材料拌勻，然後去烘焗，其實難度不高，但要說的話還是有些提升成功率的秘訣。首先，是次食譜建議大家焗30分鐘，但基於每個焗爐火力不同，試過在另一個焗爐，焗了30分鐘仍然未熟，要再多焗10分鐘。那麼，到底要如何辨別鬆餅熟了沒有，可以靠一支竹籤，將它插在鬆餅，如果竹籤上沒有沾上任何粉漿的話，即代表夠熟。

朱古力鬆餅食譜一次便成功，推薦給新手嘗試。

此外，朱古力漿倒入模具時，無需倒得太滿，大約要剩1厘米左右，方能留有空間讓粉糊膨脹，不會滿瀉。今次用的是紙質模具，烘焗完因為粉漿膨脹使得模具裂開了，個人認為不算大問題，但解決方法有兩個，可以在外層再套一層模具，或轉用錫紙及其他材質的模具。

如果想再錦上添花，可在朱古力漿中間加入高溶點的朱古力粒，那麼焗完之後仍會有朱古力粒粒。

朱古力鬆餅食譜

健康小貼士：

鬆餅的製作材料糖分不少，理論上不宜吃得太多，要適可而止。不過今次的食譜選用黑朱古力作為主要材料，相較牛奶朱古力、白朱古力等糖分較低，並且有不少好處，如：維持心血管健康、預防失智、降胰島素抗性等，偶一為之也不過分。

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攝影、攝錄：陳嘉杰、詹郭敏

剪接：梁惠怡