【入廚貼士】韓式炸雞15分鐘就做好　甜辣醬材料大公開！

韓式炸雞是韓國人的國民級美食，不論在韓劇《來自星星的你》或《愛的迫降》都老是出現，幾年前香港更掀起了一陣炸雞店熱潮。大部分香港人想食炸雞，都會直接去餐廳食，因為在家製作實在太麻煩了，但韓國YouTuber “Aaron and Claire”，就示範了15分鐘的炸雞食譜，由醃肉、調漿、炸雞、製作醬汁等等，真的只需15分鐘便完成，還有多個讓炸雞更香脆的小貼士！

“Aaron and Claire”是一對韓國的情侶YouTuber，經常示範多種韓國美食的製法，上月Aaron就拍了一段「15分鐘韓式炸雞」短片，並強調：「沒有比這個方法更簡單的了！」他的方法簡而精，結果逾百萬人觀看。

Aaron會示範最傳統的原味跟甜辣醬口味炸雞，請按下圖睇所需材料、製作步驟和貼士：

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兩款口味的韓式炸雞，只需15分鐘就整好！（影片截圖：Aaron and Claire）

Aaron試食自己做的炸雞，從影片聽起來實在脆卜卜！（影片截圖：Aaron and Claire）

以上的做法由韓國人親自示範，其實已相當正宗，而且是省時版本，但如果你想學一個最正規的做法，可參考以下有韓國餐廳大廚所教的炸雞食譜。他醃雞的醃料以及炸粉都用上比較多材料，滋味會更為豐富，如炸粉中則加入了「花奶」，令外層有脆口的「鱗片」效果。

請按下圖睇韓國餐廳大廚示範的韓式炸雞：

【韓式炸雞1】花奶炸漿 鱗片雞皮極鬆脆