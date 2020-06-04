【辛辣麵】韓國YouTuber示範9種辛辣麵食法　步驟簡單成糧尾恩物

講起韓國即食麵，最先想起的一定是辛辣麵，你平時又愛哪一種食法？應該就是用滾水、味粉和脫水材料包，煲熟當湯麵食吧。原來辛辣麵還可以有很多種食法，韓國YouTuber Aaron就在其影片中示範了9種超簡單的辛辣麵煮法，不論是宵夜、下午茶等等都輕鬆做到，趕快學起來，糧尾有救了！

Aaron月前發佈短片，介紹了足足9種辛辣麵食法，他在影片初說到：「其實我的食譜不止辛辣麵適用，任何一種韓式拉麵或其他口味的公仔麵都可。這個Jin拉麵，是我個人最愛，亦比辛辣麵便宜！」9種方法中，不論冷食、熱食、滑麵、撈麵都有，煮法不比平日複雜太多，你最想試哪一種呢？

Aaron不但愛辛辣麵，亦推薦這款黃色的Jin拉麵。（影片截圖：Aaron and Claire）

1.茄汁麵

這個煮法零難度，簡單到Aaron都說：「易到我都不好意思說是甚麼食譜。」大家可能會吃膩了平時的辛辣麵，韓國人有時會加其餘的國民醬料，而他卻獨愛茄汁。

茄汁辛辣麵，在辣麵中滲出酸酸的味道，Aaron的太太試食後表示：「我本來沒有甚麼期望，但它的味道超出我預期。」（影片截圖：Aaron and Claire）

上述介紹了最低難度的做法，其實另外8種都一樣很簡單，大部分都是用家中隨手拈來的材料和調味變奏出來，筆者最愛是第7和第9種。去到影片尾聲，Aaron笑說老婆已在2日內吃了9個公仔麵，大概會吃到怕，可能要相隔好一陣子才敢再食公仔麵。

請按下圖睇其餘8種辛辣麵煮法，包括牛奶麵、炒年糕醬拌麵、醬油麵及冷麵等：

2.牛奶麵｜這個組合聽起來怪怪的，但原來很美味，做法有2種，之後會再有講解。（影片截圖：Aaron and Claire）

+ 40 + 39 + 38

不知道大家有沒有發現，以上9種煮法幾乎都有同一個共通點，就是加入了大葱！如Aaron所言：「愈多葱，愈好味！」筆者也確實聽說過一些曾在韓國定居的朋友說，大葱基本上是煮麵不可或缺的配料。不過，香港卻有不少人食麵指明要「走青」，如果你不喜歡食葱的話，換成其他配菜也並無不可，但相信上述9種食法，總有1種會合你口味吧！又或者，你又會不會有自家的辛辣麵配搭呢？