【健康湯水食譜】黨參黃芪瘦肉湯又名四君子湯　益氣紓緩鼻敏感

鼻敏感是大部分香港人會的問題，尤其是空氣污染嚴重，大家都容易養成過敏體質，一起床連續打幾十個噴嚏。雖然有人說過，鼻敏感跟濕疹一樣都難以斷尾，但要紓緩也是有方法。註冊中醫師就指出，鼻敏感主要分成三類，她推薦了一個改善氣虛型鼻敏感的湯水——黨參黃芪瘦肉湯。 攝影：鄧穎琪

鼻敏感主要分成虛寒型、氣虛型和氣滯血瘀型，治療方法都會有所不同，要懂得對症下藥。請按下圖睇三者分別：

+ 6 + 5 + 4

針對過敏性鼻炎，中醫有「冬病夏治」之說法，即在夏天症狀比較輕微的時候進行治療，療效會相對較好。理論上，夏天較少鼻敏感發作，正好趁這段時間著手治療，坊間有穴位按摩與食療等方法，今次要介紹一款湯水——黨參黃芪瘦肉湯，醫師稱它為「益氣湯」，主治氣虛型鼻敏感，改善四肢乏力和頭痛等問題。其實它還有另一個別稱「四君子湯」，全因用上「參、朮、苓、草」四種材料，這裡的「參」指人參，但有不少人亦會以黨參代之。

今次的湯藥材比較多，有黨參、白朮、茯苓、甘草等，合稱「四君子」。而藥材舖裡執藥的師傅就說，煲藥前先將藥材浸泡，浸藥的水不要倒掉，直接加水煲湯，藥材療效才不會流失。

黨參黃芪瘦肉湯食譜

這個湯主要益氣健脾、升陽通竅，適用於氣虛型鼻敏感。 註冊中醫師廖瑾璞

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

+ 5 + 4 + 3

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