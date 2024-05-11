去濕湯水食譜｜茯苓白朮冬瓜薏仁湯利濕清熱健脾益氣　4類人慎飲

春雨綿綿，相對濕度高，氣溫日升，不少人出現「春困」症狀，身體乏力，精神不振。中醫認為如果脾胃的消化功能良好，身體排濕的能力便會提升，有助對抗疲勞。

攝影：尹嘉蔚



中藥「八珍」之一茯苓 利水滲濕

註冊中醫師楊恩劍寧指「同氣相求」，春天外在環境的濕引動了體內的濕，使濕氣加重，易出現「春困」的症狀，如困倦、疲乏、頭昏欲睡，即使睡醒後精神依然不佳及發熱出汗等。故此，清熱利濕、健脾益氣的湯水更易排走體內濕氣。被譽為中藥「八珍」之一的茯苓，可利水滲濕，多配白朮使用，白朮有補氣健脾、去濕利水的作用，兩樣材料在藥行中皆可找到，價錢相宜。

茯苓白朮冬瓜薏仁湯，味道怡人舒服，有些像四神湯的味道。

茯苓配白朮 腰果代瘦肉

初次以茯苓及白朮煲湯，購買時覺得兩者的氣味帶有頗強的中藥味，煲起的湯水味道應該會苦。不過，煲湯的過程中，反而有淡淡舒服的清香，有些像四神湯的氣味。因為茹素的關係，用了腰果代替瘦肉，湯水味道怡人不甘苦，腰果本身帶油脂，使湯水更油潤醇厚。【健康湯水食譜】四神素湯補元氣 增強免疫力防流感

茯苓白朮冬瓜薏仁湯食譜

食譜 茯苓白朮冬瓜薏仁湯（煲） 材料 冬瓜700克、茯苓30克、白朮50克、生熟薏仁38克、黃豆38克、腰果140克、薑幾片、水2.5升、鹽適量 做法 1.全部材料洗乾淨。 2.冬瓜切塊。 3.大火煲滾水後，放入全部材料。 4.水再滾起後，轉慢火煲1小時，加鹽調味完成。

【春天湯水茶療合集】解春困袪濕提神 清毒健脾緩濕疹減皮膚痕癢

按圖了解食材的療效︰

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茯苓：又稱白茯苓、雲苓等，味甘淡，性平，健脾和胃、利水滲濕、寧心安神等。茯苓被譽為中藥「八珍」之一。如果睡眠品質不佳，可選用茯神代替，加強寧心安神的功效。

白朮：味苦甘，性溫，歸脾、胃二經，補氣健脾、燥濕利水、止汗、安胎。白朮帶有些微的苦味，可自行減量，並增加茯苓用量。

薏仁：不同於洋薏仁，分生、熟薏仁，具藥用價值。味甘淡，性微寒，利濕、健脾、除痹、清熱、排膿。生薏仁利濕功效比較強，熟薏仁健脾功效比較強。

冬瓜：味甘淡，性涼，有清熱利水，清涼降火，清肺化痰，可治療痔瘡腫痛、熱毒、痱子，夏天吃冬瓜，更有消暑利尿的作用。且適合高血糖、肥胖人士食用，由於冬瓜性涼，孕婦可於懷孕後期進食以清胎毒。冬瓜宜帶皮煲湯，因為冬瓜皮的利水消腫能力更好。

黃豆：味甘，性平，歸脾、大腸經二經，補肝養胃、滋潤強壯、長筋骨、悅顏面、延年益壽。

腰果：代替瘦肉，增加湯水甜味。

楊恩劍寧中​醫師對「茯苓白朮冬瓜薏仁湯」的食用建議︰

茯苓白朮冬瓜薏仁湯有清熱利濕、健脾益氣的功效，有標本兼治之功，脾胃的消化功能良好，濕氣自然更易排走。



此湯水屬性稍涼，加薑能緩解冬瓜的寒涼性質。



脾胃虛寒、容易腹瀉肚痛的人、痛風、孕婦慎服。



此湯品一星期可飲用一至兩次。如有疑問，請向中醫師諮詢。



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