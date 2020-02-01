【防感冒湯水食譜】北芪黨參煲雞湯抗流感　助怕冷人士增強抵抗力

武漢肺炎，相信是這幾星期香港人最關心的事！除了戴口罩、勤洗手等，不少人都希望從食療出發，預防勝於治療。然而，早在一個月前記者已向中醫師查詢可有防肺炎湯水，她就直言兩者並沒有太大關係，不能透過喝湯就能預防或治療這種傳染病。不過，適逢是流感高峰期，她就推薦了兩款防流感湯水，幫助讀者增強抵抗力。 攝影：鄧穎琪

發燒或咳嗽，我們以往都不會特別在意，但自從新型肺炎出現之後，大家都不敢鬆懈，怕一不小心就會斃命。早前有一些懷疑是新型肺炎的個案，經診斷後證實只是一般流感，可算不幸中之大幸，雖然流感跟肺炎有相似病徵，並且同樣有機會奪命，但病情和傳播性肯定比較低，亦較容易預防和治療。那你又知道該怎麼分辨流感﹑呼吸融合細胞病毒(RSV) ﹑肺炎及感冒嗎？香港中文大學醫院就製作了一個簡單圖解，請參考下圖：

香港中文大學醫院列出了流感、肺炎、呼吸融合細胞病毒感染及感冒的病徵，讀者懷疑自己生病的話可以做個小評估，不過還是建議大家找醫生去診斷。（facebook：CUHK Medical Centre）

「流感」其實即是「流行性感冒」，根據衛生防護中心資料，每年都有兩段時間為「季節性流感」高峰期，而冬季流感高峰期正正在1月至4月，網站又提到：「免疫力較低的人士或長者一旦染上流感，可以是嚴重的疾病，並且可能會出現支氣管炎或肺炎等併發症，甚至死亡。」在病菌肆虐期間，當然要比平時更努力增強免疫力，註冊中醫師邱穎琳上月介紹了一個有助抗流感的湯水——龍脷葉枇杷葉雪梨湯，適合熱底人士預防感冒及流感，那麼寒底人士呢？就是以下的「北芪黨參煲雞湯」。

北芪黨參煲雞湯食譜

整個湯有補肺益氣之效，可預防感冒和流感，若本身屬體虛、怕冷或易感冒者，尤其適宜飲用。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

+ 4 + 3 + 2

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