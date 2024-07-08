中華冷麵食譜｜自調麵汁雙倍麻醬風味 必備3材料！起源日本有原因

撰文：鄒家鳳
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中華冷麵，看賣相，想起新加坡的「撈起」；看名字，又以為是中式美食。但原來它起源日本，據說由一間中華料理店於1930年首創。由於麵條是來自中國，故稱中華冷麵。主要把青瓜甘筍等配料切絲，拌上帶微酸的麻醬，清涼舒爽，簡單易做，在懶洋洋的夏天特別受歡迎。

中華冷麵自調醬汁 雙倍麻醬風味

中華冷麵，開胃醒神，皆因材料備有黑醋和麻醬，今次還增添了花生醬，加倍麻醬風味。配料有蔬菜有肉，甘筍、蛋絲、青瓜是「膽」，橙、黃、綠已色彩繽紛，雞肉、火腿隨喜，我以紅白色的蟹柳替代火腿，全部切絲，隨意鋪在冷麵上，拌上醬汁，未吃已經心情開朗。

冷麵在坊間有濕和乾貨兩類，濕貨在粉麵店購買，一般都已煮熟，可用熱水輕燙，再過一過冷河便可，避免煮得過腍，影響口感。若超市乾資包裝的，可按指示處理。若找不到冷麵，也可用上海幼麵或拉麵代替。

中華冷麵食譜
+3
食譜 中華冷麵（拌）
材料

冷麵2個、蟹柳5條、雞柳3條、雞蛋2隻、青瓜半條、甘筍半條

醬汁：黑醋25毫升、豉油20毫升、糖20克、鰹魚粉1茶匙、花生醫2茶匙、芝麻醬3茶匙
做法 1. 冷麵放入一鍋滾水，再滾盛起，放入冰水過冷河，瀝乾備用。
2. 把所有醬汁材料拌勻。
3. 青瓜、甘筍切絲，蟹柳拆絲，備用。
4. 雞蛋拂勻，以中火煎成蛋皮，切絲備用。
5. 雞柳以少許鹽調味，以中火煎熟，拆絲備用。
6. 把青瓜、甘筍、蟹柳、雞蛋、雞柳，相間鋪在冷麵上，淋上醬汁拌食。

 

健康小貼士：

中華冷麵選用的冷麵，像上海幼麵，比一般以蕎麥麵作日式涼麵較高熱量，加上配料和麻醬、花生醬，一碟約有600-800卡路里。不過，加入的黑醋能幫助消化、提供抗氧化物，能改善便秘，降脂降膽固醇。

攝錄：李啟康、陳泳嵐剪接：陳泳嵐

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