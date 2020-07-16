【切菠蘿】不髒手不挖菠蘿眼乾淨妙法　自製冰菠蘿引爆甜味全靠…

自製冰菠蘿的難道甚低，切菠蘿原來沒有想像中麻煩，不需開菠蘿神器，不用逐隻菠蘿眼慢慢挑，不浪費果肉，不弄污雙手，吃鮮菠蘿從此簡單。還有一招浸菠蘿炒法，可激發菠蘿的甜味更可口。

透心涼的冰菠蘿可解口乾，補充水分，紓緩大暑天的煩躁不安，既是踩單車及行山的消暑妙品，也是宅在家中的健康甜品，同時可稍稍幫補減電費！今年長時間留在家中，開冷氣及風扇的電費開支比以往大，在家自製冰菠蘿降溫、降燥，也是極好的消暑方法。

攝影︰尹嘉蔚

冰菠蘿是宅在家中的健康甜品，自製新鮮的冰菠蘿，沒有想像中麻煩。

士多及冰站裡賣$8、$10的罐頭冰菠蘿，鮮菠蘿甚至索價$15、$20，「熱到死」的情況下，大家仍然會心甘情願掏腰包購買。看來微不足道的冰菠蘿，可能由盤古開始已拯救出無數人類，由熱燙的煉獄中將他們拉回人間。

冰菠蘿是踩單車及行山的消暑妙品。

若想自製冰菠蘿，做法極為容易。夏天的市面多見由菲律賓來的菠蘿，體型較小，果皮較薄，菠蘿眼較淺，仔細看菠蘿葉冠外緣不帶刺，其實大可能是鳳梨而非菠蘿。不過，約定俗成，少人去區分鳳梨，還是菠蘿。而兩者的共通之處，味道可口，維他命C高，當中的菠蘿蛋白酶可促進消化，表皮愈黃、愈熟、愈甜。

市面多見由菲律賓來的菠蘿，嚴格來說應是鳳梨。此個的外皮未夠「通黃」，甜味未夠濃烈。

講到切菠蘿，我本來有點無從入手，但學懂了「切格仔」的方法後，件事從此簡單，而且不弄污雙手，手不用接觸果肉，全過程方便、快捷及易處理。當然，「切格仔」亦有缺點，也未得經典冰菠蘿的形態，故此也實踐傳統方法「切長條」，同樣企理及乾淨。

按圖可參考自製冰菠蘿、切菠蘿不髒手2招︰

+ 21 + 20 + 19

亦可參考以下影片示範︰

浸菠蘿3方法 去「麻」激發甜味的必學方法

為何要浸菠蘿？

因為菠蘿的果肉含「菠蘿蛋白酶」，它能夠分解蛋白質，這種酶對口腔粘膜和幼嫩的嘴唇表皮有刺激作用，可能促使一種麻及刺痛的感覺。

浸菠蘿的3個建議方法，對比下用食用暖水+梳打粉的效果最好。

一般常見方法用凍鹽水浸菠蘿30分鐘，來消除菠蘿酶。除了鹽水，另外亦可使用其餘2個方法，其中之一個方法更可激發起菠蘿的甜味，味道更可口！跟烚更香甜粟米的妙法同出一徹。同時，留意用什麼水來浸菠蘿也應考慮，目的為顧及食用安全。

按圖有浸菠蘿的3個建議方法︰

+ 11 + 10 + 9

總結最方便、乾淨、最甜自製冰菠蘿方法，「切格仔」夠乾淨及夠快，較好控制食用分量，用食物盒存放更環保。用70°C溫開水+1/2茶匙食用梳打粉浸菠蘿，食用梳打粉激發菠蘿的甜味，並消除酶的活性，不易令嘴唇發麻。