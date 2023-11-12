烚粟米貼士｜香甜飽滿顏色鮮艷烚煮5步驟 教你增甜增營養3大秘訣
撰文：尹嘉蔚
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街頭小販的煨番薯、炒栗子、烚粟米，看見此情此景倍感溫暖，小販賣的粟米味道似乎特別香，自己烚的味道總是淡而無味，要粒粒粟米也飽滿金黃，味道香甜，原來有竅門！學懂以後，在家中也可隨時享用香甜的粟米。
粟米有大量蛋白質、維他命A、B2、纖維、礦物質（鎂、硒、鉀）及不飽和脂肪酸。粟米營養中亦蘊含葉黃素和玉米黃質，有助於眼睛健康、保護視力及抗氧化。此外，粟米中含有尼克酸，但粟米中的尼克酸和其他物質結合在一起，很難被人體吸收利用，在烚粟米的時候，在水內加入食用的小梳打，就能釋放尼克酸，被人體吸收及利用，對健康有利。小梳打同時也助保留粟米中的維他命B1及B2，避免在烚煮時營養流失。
烚粟米看來是簡單不過的工夫，不過要做到香甜、飽滿、顏色鮮艷及保留營養，除了添加些許小梳打之外，跟着以下5個步驟，便可收穫美味的烚粟米。
請按下圖了解及參考︰
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有些人愛吃蒸粟米，也有人喜歡同烚的方法，相比用清水白烚，加了食用小梳打及鹽方法，不單使烚粟米吃來更甜，味道及顏色更好，同時營養也更好地被保留。不要忽視包裹粟米的最後一、兩塊葉，它們有助留住粟米中的水份，因此煲湯、烚煮及清蒸皆提議挽留一、兩塊粟米葉作「屏障」。此外，冷水下粟米煮也是要點之一。
請點撃下圖了解建議方法中烚出香甜粟米的原因及特色︰
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參考資料：
《大廚不傳的1001烹調秘笈:食材的選擇．料理的細節．美味的訣竅》︳漢宇國際文化