【入廚貼士】香脆炸豬扒6大貼士　加一樣材料炸豬扒皮肉不分離!

對於好吃的炸豬扒，你會有什麼要求？相信最基本應該是外皮金黃鬆脆，內裡肉質軟腍，如果含有肉汁更是為之上品。其實除了以上的要求外，更有一點是非常重要，便是炸粉跟肉不可分離，否則又怎可以稱為炸豬扒！但怎樣才能做到？

炸豬扒香脆的外皮固然重要，但皮肉不分離更為重要！新手最難掌握便是炸粉，若炸粉不能夠在油炸前牢牢地抓實豬扒表面，皮肉註定分離，外貌只是「煎」豬扒而已。香脆的炸豬扒表皮所需的材料包括麵粉、蛋液及麵包糠，原來只要在沾上麵粉前加多一個步驟便能確保炸豬扒的脆皮緊緊貼著肉質！

炸豬扒並非什麼稀有珍品，但要炸得一塊好豬扒，絕非易事。坊間甚至有不少日式炸豬扒專門店，吸引不才愛吃油炸物的人去朝聖。（VCG）

按圖看炸豬扒步驟及6大貼士：

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跟日本達人「神之舌頭」阿諏訪泰義學習日本名店とん八亭的炸豬扒！

搞笑藝人組合Ushiro City成員的阿諏訪泰義，另一身份是廚師，他在《生活小貼士》節目上化身成「複製大介」，靠著「神之舌頭」複製名餐廳的美味。他用300円（約港幣$21）的平價超市豬扒及根據醃料、炸粉、油溫方面，完美地複製とん八亭的炸豬扒！

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氣炸鍋炸豬扒！

以上的方法是用滾油炸豬扒，但考慮到未必太多人喜歡油炸，而你家中亦有氣炸鍋的話，也可以參考以下食譜製作金黃鬆脆、中間是芝士流心餡的芝士豬扒！

【氣炸鍋食譜】流心芝士豬扒金黃鬆脆肉質軟腍 由零開始逐步解說