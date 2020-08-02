【豆乳雞湯食譜】華御結名物神還原！6簡易步驟雞湯豆漿比例是...

華御結除了出名有多種口味的飯糰外，另一種商品也是人氣高企，就是——和風豆乳骨膠原雞湯，久不久就有網民問到底這個湯怎麼煲，記者現在就教大家如何輕鬆做到啊！ 攝影：鄧穎琪

華御結有一大堆捧場客，網民更自創「華御結黨」，經常分享新品試後感，在facebook上有過萬人追蹤。有幫襯開的朋友都知道，午餐想吃得飽肚，就是要買套餐呀！起初記者也是這樣「入坑」的，本來去飯糰店就是要吃飯糰而已，後來見有優惠就加多碗湯，誰知道好好喝！

記者試過上網搜尋它的做法，亦見過不少同路人都試圖這樣做，就連在討論區問過自稱華御結員工，都依舊無法找出答案。到後來，記者決定自製了，沒想到還原度很高，而且超簡單快捷。煮好後，記者找來了身邊的幾位不願上鏡的華御結Fans「盲試」，看他們能否喝得出兩碗湯的分別，結果也不是每位都猜得出正確答案！

光看這張圖，把湯放在同樣的碗，你能分辨出哪一個是從華御結買回來，哪一個是自製的嗎？答案稍後揭曉啊！

請按下圖睇記者自製華御結和風豆乳骨膠原雞湯的詳細步驟：

+ 10 + 9 + 8

自製的豆乳雞湯味道跟「原著」有超過9成似，你也可配飯糰享用。

不知道大家最喜歡把這個湯配哪種口味的飯糰呢？之前曾經在討論區見過，流心濃香蛋黃，蒲燒三文魚腩、明太子沙律等口味都大受歡迎，但你又知道每件飯糰的熱量嗎？「營養生Negimen」就曾比較華御結飯糰的熱量、脂肪和鈉含量。

請按下圖睇華御結飯糰熱量：

+ 7 + 6 + 5

其實記者曾拜訪過華御結工場，並跟日本師傅學習如何包飯糰，不得不說裡面的衛生情況嚴謹得讓人嘆為觀止。初入去已經要戴髮網、除塵、穿上保護衣和鞋套，然後又再除塵，按指示洗手至少30秒等等，員工每次去完廁所都要洗手3次，還有器材、工具等等都用電解水消毒，讓人非常安心。

如果你也想看如何包飯糰，下文有詳細圖解：

【華御結】跟師傅學整飯糰秘技 極隱秘工場內試勻6款新口味！

這次試著自製華御結的人氣雞湯，其實很多餐廳的食品都一樣可以自製，以下就分享3個「神還原」系列食譜，都是不同的日本餐廳的「名物」，你認得出是哪幾間嗎？。

【黑椒牛肉飯食譜】自製香蒜汁惹味 15分鐘即煮即食！

黑椒牛肉飯食譜

【照燒雞扒飯食譜】自製野菜煎雞飯 香甜嫩滑勝過日式連鎖店

照燒雞扒飯食譜

+ 2

【泡菜牛肉飯食譜】15分鐘自製すき家丼飯 輕鬆神還原牛汁！