【泡菜牛肉飯食譜】15分鐘自製すき家丼飯　輕鬆神還原牛汁！

牛肉飯是日式快餐店名物，本來就只有洋葱跟牛汁，但後來愈出愈多配搭，以落戶香港半年、在疫情下仍大排長龍的過江龍すき家（SUKIYA）為例，牛肉飯可配香葱溫泉蛋、泡菜、秋葵山藥泥、三重芝士等，今次就示範泡菜牛肉飯的做法，因為泡菜可現成即食、放在雪櫃又能貯存很久，適合擺定一小瓶看門口，有時趕時間想快手煮餐飯或是宵夜的話，15分鐘可完成的泡菜牛肉飯絕對是個好選擇！

「牛汁」是牛肉飯的靈魂，自己製作一點也不難，所需材料為鰹魚粉、水、醬油、味醂、料酒和糖，拌洋葱炒香即可。鰹魚粉其實很好用，在日式超市買了一盒，可用很長時間，平時煮麵、煮水餃、年糕湯，以至是這次的牛肉汁皆能大派用場，推薦大家都買定這種日本菜常備調味料。

牛肉所用的是火鍋肥牛片，放到醬汁同煮熟即可，肥牛片很薄，容易煮腍和入味。下牛肉片時記得逐片逐片落，以免煮熟後纏在一起。除了上述材料，還有即食的泡菜，牛肉飯上碟後隨意夾幾片泡菜作佐料即成，生雞蛋黃則悉隨尊便，可加可不加。

要叮囑大家，食生雞蛋有感染沙門氏菌的風險，或引起急性腸胃炎與發燒等症狀；因此，請選購經巴士德消毒法殺菌的雞蛋。巴士德消毒法，即是用60至90°C短暫加熱的方式殺死微生物，以達到保質效果。見過有部分日本雞蛋，會在包裝上寫明「可生食」，各位不妨留意一下。

牛肉片沾上蛋黃，滋味倍添，但如果要加生雞蛋，記得要買經巴士德消毒法殺菌的蛋，以免感染沙門氏菌、引起不適。

泡菜牛肉飯食譜

健康小貼士：

泡菜，在醃製和發酵的過程中，產生了一種醋酸，屬乳酸菌的一種，能促進腸道蠕動，改善便秘，維持腸道健康。當中亦富含維他命C和抗氧化物，能阻礙自由基的生長，延緩衰老及鎖住肌膚的膠原蛋白，使皮膚保持彈性。

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攝影、攝錄：呂榮棟、陳錦超

剪接：潘諾兒