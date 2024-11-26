保溫杯安全｜紅棗水泡太耐開蓋炸爆眼！6類飲品最高危滾水都唔得?

天氣開始轉冷，會用保溫杯為飲品保溫，但至少有6類飲料不宜放入保溫杯內以免「爆炸」！又或是易令飲品變壞、顏色殘留等，究竟如何正確使用、預防被保溫杯燙傷或炸傷？以下有4錦囊提提大家。



保溫杯安全｜忘記飲用有可能爆炸？

寒意襲來，最想喝杯熱飲，攜帶方便的保溫杯，可載咖啡、奶茶、牛奶、豆漿、朱古力，甚至利用保溫杯泡紅棗水及養生茶等。不過一不小心忘記飲用，數天後猛然扭開杯蓋，有可能發生「爆炸」。

內地曾有一名女子忘了保溫杯內的紅棗水，隔10多天後擰開杯蓋，發生「爆炸」意外。（中視新聞影片截圖）

保溫杯安全｜紅棗水泡十多日開蓋 炸爆眼球！

內地就曾發生事故，福建福州有一名女子利用保溫杯泡紅棗水，卻忘了飲用，隔了十多天後扭開杯蓋，發現杯蓋鎖緊，於是用盡力擰開瓶蓋時即發生爆炸，杯蓋瞬間飛彈，力度太猛而炸傷右眼，引致右眼球破裂。經送醫救治後，醫生表示患者的眼睛血肉模糊，需緊急進行清創手術及縫合，成功讓眼球復位，但康復後視力多少會受影響，嚴重恐致視力衰退。

按圖了解保溫杯釀爆炸事件︰

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台灣物理科老師許傑在新聞受訪中表示，保溫杯內處於高壓狀態時，打開後立即會洩氣，類似發生「爆炸」的行為。中藥及植物性食材含纖維素，屬於醣類一種，以熱水加熱更加速發酵，因此產生二氧化碳。保溫杯密閉性高，遇突然打開杯蓋，壓力在同時瞬間被釋放，進而引起爆炸。

保溫杯安全｜奶類長時間置保溫杯 開蓋後飛噴極酸餿

用保溫杯載牛奶類飲品亦曾發生事故，早年內地有名女生用保溫杯載香蕉牛奶，同樣忘記飲用，由早放到晚放了一天，當想起後去扭開杯蓋，結果香蕉牛奶「爆炸」噴射，由桌面噴到頭頂的床板後並黏實，伴隨一陣酸餿味。

早年內地有名女生用保溫杯裝香蕉牛奶，同樣忘記飲用，扭開杯蓋後，香蕉牛奶立即「爆炸」噴射，噴到頭頂的床板上。（中天新聞影片截圖）

專家指出若熱牛奶依賴保溫杯來保存，事實上牛奶在杯內會慢慢降溫，有機會令牛奶變質。台灣化學老師張丕白在電視新聞中解釋，水果的果酸和牛奶一經混合，並同時放置在密閉狹小的空間內會產生發酵，情況類似釀酒，所產生的酒精、二氧化碳和其他氣體，造成杯內壓力過大，一旦扭開杯蓋即釀成「爆炸」。

消委會提醒 酸性／顏色深飲料不宜放保溫杯

利用保溫杯裝其他飲品亦有很多地方需注意，消委會曾作出提醒，不是所有飲品都能用保溫杯盛載，有氣的碳酸飲品，例如汽水絕不能用保溫杯，因杯內壓力過大會使飲品噴出。酸性強的飲料包括西柚汁、橙汁等果汁或乳酸飲品，亦不宜用保溫杯，否則飲品易變壞。

其實，保溫杯載太高溫的熱水也會導致問題。

以下6類飲料切勿放入保溫杯︰

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1. 酸性飲料

檸檬汁及汽水易破壞保溫杯不鏽鋼內壁。一般的保溫杯用不鏽鋼製造，短時間存放酸性飲料或未至於腐蝕不鏽鋼，但隔晚存放、杯內有刮痕及不鏽鋼材質差的話，有可能破壞材質或釋出重金屬。

2. 碳酸飲品

例如汽水絕不能用保溫杯，因杯內壓力過大會使飲品噴出。

3. 中藥及植物性食材

含纖維素，例如紅棗水、麥皮屬於醣類一種，以熱水加熱會加速發酵，因而產生二氧化碳。如果突然打開杯蓋，壓力瞬間被釋放，可釀成「爆炸」。

4. 牛奶及豆漿

牛奶及豆漿在杯內會慢慢降溫，有機會引致變質，亦會自我發酵，產生二氧化碳。保溫杯內處於高壓狀態，打開後即會洩氣，引起「爆炸」。

5. 濃茶、咖啡等味重、色濃飲品

不要長時間用保溫杯盛載濃茶、咖啡等味重、色濃飲品，防止味道與顏色殘留，難以清洗。

6. 太高溫熱水

尤其按掣彈開式杯蓋的保溫杯，不宜載太高溫的熱水。當載入94°C以上的熱水，若在幾秒鐘後打開蓋，熱水從吸管口噴出，伴隨水蒸氣，可能會造成燙傷。把沸騰的熱水密封起來，保溫杯內部的壓力比外界大，當打開杯蓋時，外在的氣壓竄進杯內產生高壓，熱水只好從唯一能宣洩的吸管口噴出去。

保溫杯安全｜安全使用3貼士

1. 選不鏽鋼等級304以上

選購保溫杯的不鏽鋼等級在304以上的，並且不可用鋼刷及硬毛刷清洗。

2. 不宜過量加入液體

宜加至杯口下1至2厘米，以免杯口的塑膠或橡膠長時間浸在熱液內，加快老化而變硬，影響密封性。同時也可避免因拴蓋時，熱飲料溢出而導致燙傷。

3. 飲料應放在保溫杯內多於1天

以免飲品腐敗及引起意外「爆炸」。

參考資料︰中天新聞 / 中視新聞 / 三立新聞 / 消委會