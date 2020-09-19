日本瘋傳15分鐘懶人料理　只需$5「電飯煲粟米飯」撈牛油醬油絕配

受新冠肺炎疫情影響，大家都多在家自煮，不擅長烹飪又臨近糧尾都可以輕易煮出美味的料理！最近日本Twitter和Instagram都瘋傳一個懶人料理——「電飯煲粟米飯」，只需把材料一併放入電飯煲15分鐘即成，完全零技巧。而且材料費不過$5，便宜又方便，絕對是糧尾恩物！

最近日本Twitter和Instagram都瘋傳一個懶人料理——「電飯煲粟米飯」（Instagram@mochatmocha）

懶人料理「電話煲粟米飯」，主要材料當然是粟米，做法超簡單，手殘都做到！日本人更有「私心」貼士，加入牛油和醬油這個絕配組合，撈勻後令米飯的味道進一步昇華，變成便宜的人間美食！若想材料上更豐富的話，也可以隨個人口味加入不同的材料，例如香菇或蕃茄也是不錯的配搭！

▼▼▼按下圖看電飯煲粟米飯做法▼▼▼

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粟米味道香甜，價錢又便宜，同時亦有豐富的營養價值。粟米含有碳水化合物、蛋白質、鈣、胡蘿蔔素、核黃素、維他命等營養物質，有降血壓的功效，同時可預防心臟病、癌症等疾病。

粟米味道香甜，價錢又便宜，同時亦有豐富的營養價值。（Instagram@omies.home）

利用粟米可以做出很多簡單又美味的懶人料理，看看以下的日本人示範，大家不妨在家試試！

▼▼▼按下圖看栗米懶人料理提案▼▼▼

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不過剝下粟米粒的過程其實挺費時的，若利用剝粟米神器的話，可助你節省不少時間！

▼▼▼按下圖看剝粟米神器推介▼▼▼

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/18）

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