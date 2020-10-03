懶人煮食 | 煎炒煮烤4合1神器　即看低卡有營早餐提案＋減肥Tips

一日之計在於晨，能在早上吃到一頓豐富又有營養的早餐，能為新一天帶來能量和愉快的感覺。早餐選擇對的食物，不但可以有足夠的飽足感，亦有助消脂減肥！現在疫情稍有緩和，很多打工仔都逐漸重返辦公室，早上就算時間多趕，也要記得「空肚吃早餐」呀！

想減肥的話，早餐更需要著重新攝取足夠蛋白質、好脂肪及優質碳水化合物，令身體攝取足夠營養又有飽足感。（Instagram@notsolazybreakfast）

相信早餐的好處和重要性也不用多說，對於減肥人士要言，早餐則更重要了！不要以為不吃早餐，或者草草地吃一個麵包便可以減肥。相反，早餐才是一天最重要的一餐，東京女子醫科大學教授市原淳弘醫生更指，如果早餐味道好，吃得開心，也會更加容易吸收營養。相反，如果吃得不開心，腸臟的消化和吸收功能會下降，造成胃脹等問題。根據特拉維夫大學的一項研究，習慣吃早餐的女性比不吃早餐的女性體重更輕、腰部也更瘦。

不吃早餐令空腹時間變長，捱餓後更容易增大食量，或因口痕多吃零食。想減肥的話，早餐更需要著重新攝取足夠蛋白質、好脂肪及優質碳水化合物，令身體攝取足夠營養又有飽足感。看看以下的簡單又低卡有營的早餐配搭和減肥Tips，助你吃得健康！

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