【阿爺廚房】膏蟹蒸肉餅免焗古法燒肉　4道家常菜食譜附不敗貼士

阿爺廚房已到第五輯，今輯主題「消失的味道」，鼎爺將懷舊菜重現螢幕。我們精選第1-5集中的四道家常菜，重溫做法及鼎爺的實用貼士，包括蒸肉餅、製蝦抽、炒牛柳，最讓觀眾感到驚喜是用炒鑊「焗」燒肉，完全不需用到焗爐，做到皮脆肉嫩；飯有焦香及豬肉香，完全吸收了燒肉的精華味道。

經過四輯的《阿爺廚房》，鼎爺與譚玉瑛已經默契十足，節目既賦欣賞性，亦具學習性，每道菜的尾段，當主持人試食時會重溫一些烹調貼士，令觀眾更易吸收。

《阿爺廚房》第五輯的主題是「消失的味道」，鼎爺將把懷舊菜重現螢幕。（網上截圖）

以下重溫第1-5集中四道阿爺食譜，在平凡的肉餅中加上膏蟹，蟹膏及蟹肉的精華全被嫩滑的肉餅鎖住。挑選質滑無筋、肉味較輕的柳脢豬肉做肉餅，便不會蓋過蟹味，兩者各司其職，卻又互相輝映。

膏蟹蒸肉餅

請按下圖看阿爺食譜及不敗入廚貼士︰

+ 13 + 13 + 13

鍋底燒肉

一道令人大開眼界的「鍋底燒肉」，完全不用到焗爐、烤爐，只用一隻大炒鑊便造就了皮脆肉嫩、甘香鬆化、有荔枝皮的燒肉誕生。這個古老的製燒肉方法充滿智慧，利用炒鑊、耐熱碗及米飯將五花腩燜熟，經疏針的豬皮，在熱力烘焙下漸漸形成脆卜卜的荔枝皮，一鍋之內有香飯、有燒肉，不禁惹人垂涎。

+ 24 + 24 + 24

古法蝦抽

九節蝦跟上等豉油，輕鬆炮製「古法蝦抽」，主持譚玉瑛盛讚每口豉油如感受到萬千鮮蝦跳舞，非常鮮味！鼎爺推薦古法蝦抽配鍋底燒肉一起享用，滋味無限。

+ 5 + 5 + 5

沙茶醬牛柳炒芥蘭

阿爺自製的沙茶醬，跟「起雙飛」的牛柳炒芥蘭，香味噴發。譚玉瑛姐姐不禁在現場大叫︰「好香呀！」芥蘭只取「蘭度」，即最鮮嫩，沒有纖維的中央部分，配少筋、少肥、肉嫩的牛柳快炒，極速完成惹味佐飯的家常小菜。

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【同場加映】阿爺廚房︳蒸蛋蒸肉餅烚芥蘭......精選6個家常菜美味實用貼士

請點擊下圖看6項家常菜的實用入廚貼士，包括（一）蒸蛋、（二）滑蛋炒牛肉、（三）蒸肉餅飯、（四）郊外油菜（芥蘭）、（五）廣東雲吞、（六）燉雞汁（驚喜版）︰