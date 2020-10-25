【一田購物優惠日2020】網上開賣低至1折　半價以下廚具食品精選

每年11月都是大減價的日子，幾間百貨公司都有超抵買優惠，而一田百貨都一樣。本年度第二次的「一田購物優惠日2020」，11月25日正式展開，但eShop已開始搶閘開賣，適逢一田30周年，優惠貨品特別多，超過23萬件減價貨品低至1折，睇到人眼花繚亂。為免大家揀餐懵，記者就精選了半價以下的廚具、零食、飲料、家品等，保證抵買！

2020是疫症之年，大家的生活習慣都有所改變，不少人傾向網上購物，而一田購物優惠日也宣佈今年都有變陣，如4、5月的那次大減價一樣，這次一樣是網店先行。雖然正式的優惠日在11月25日至12月1日進行，但從10月21日至11月1日，eShop都會率先開賣，讓大家在網上掃貨。這次大減價的貨款大幅增加至1600款，比上一輪減價還要多，當中逾23萬件貨品皆以驚喜價發售，最抵買的貨品更減至1折！

過千款貨品，在eShop睇都有排睇，於是記者先進行了一輪格價，精選出過百款半價以下的產品，如1折鍋具、4折罐頭、3折湯包等等，即睇有咩筍貨！

28/10必搶家電廚具

這次大減價，不同日子都會有「每日限定精選」，而在10月28日（星期三），有幾款廚具家電都以低價發售，當中包括Bruno、Rasonic等名牌。

請按下圖睇10月28日的限定減價貨品：

廚房用品、家電

鍋具、爐具或其他電子廚具

廚房用品中，鍋具等等是減價減得最多的一類，單是半價以下的產品都要近50款，如：氣炸鍋、鑊、慢煮棒、智能煲、水壺、濾水器、蒸煮飯盒等，最抵買的肯定是1折的鍋具，夠實用之餘，更是德國製造！

請按下圖睇減價的鍋具廚具：

+ 42 + 42 + 42

刀具/砧板

除了比較大型的廚具與家電，多款刀和砧板都有特價，如：德國孖人牌的刀具，就以22折出售。喜歡Sanrio上通的朋友，這次也有幾款卡通砧板減至半價。

請按下圖睇減價的鍋具廚具：

+ 13 + 13 + 13

超市

急凍食品、糧油及調味料

超市食品減幅似乎沒廚具那麼誇張，一半可能5至7折，但記者還是成功尋寶，找到不少半價以下的食品，包括：烏冬、油、罐頭、韓國蟹膏醬等等，另外有一款鮑魚福袋也是不容錯過，37折發售，$300就買到厚花菇、澳洲鮑魚、蟲草花、猴頭菇、5款養生湯包以及15款花茶！

請按下圖睇減價的急凍食品、糧油和調味料：

+ 19 + 19 + 19

零食、飲料或其他食品

以上的可能是媽媽們比較心儀的貨品，至於家中其他成員，也可以留意零食、果汁、酒與其他有機食品等，如：粟米棒、柚子茶、大吟釀等等。

請按下圖睇減價的零食、飲料與其他食品：

+ 13 + 13 + 13

美食專櫃優惠券

美食專櫃優惠卷是蠻讓記者意外的類別，其他百貨公司的熟食部優惠，一般可能只是7至9折，但一田的優惠券居然由原價$100減至$30，當中記者私心推薦的便是天仁茗茶禮券，一套5張（每張價值$20）的優惠券，本來要$100，現在$30就買得到，每人更只限購2套。

請按下圖睇各家餐飲店的優惠券：

+ 3 + 3 + 3

此外，為方便顧客輕鬆網購，網購只需加$39便可享嘉里快遞送貨服務（急凍食品除外)，客人不但可選擇方便自己的送貨日期，更全程免搬、免迫、免排隊！若想自行取貨的話，顧客亦可到沙田、大埔、荃灣以及新增的北角一田取貨點自行取貨。