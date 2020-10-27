【南瓜湯貼士】Gordon Ramsay經典野菌南瓜湯　香甜幼滑的秘訣是…

萬聖節將至，不少人都會做些南瓜的菜式來應應節，西方人除了做甜品外，更常做的是南瓜湯。地獄廚神Gordon Ramsay曾跟兩個女兒在節目上示範超經典的「野菌南瓜湯」食譜，這個湯在全球至少有幾百萬人熱捧，更有「史上最美味南瓜湯」的美譽。此外，他亦將整個南瓜物盡其用，丁點沒有浪費，以下就分享令南瓜湯幼滑香濃的秘訣。

天氣微涼，來一碗南瓜湯感覺暖笠笠，可說是一大Comfort food。用南瓜煲中湯跟西湯是完全兩碼子的事，西式南瓜湯一般都比較稠身、呷得出啖啖南瓜肉，一般喝完都很飽肚。Gordon Ramsay就曾在節目中示範「史上最美味南瓜湯」的做法，讓人垂涎欲滴。

平時在節目中，Gordon Ramsay火爆罵人的一面大家見得多，但他對住兩個女兒Holly和Matilda卻立即慈父上身，教她們如何挑選南瓜，並合力炮製南瓜湯。這段舊片中的Tily看來年紀仍很小，不過對入廚展現出濃厚的興趣，難怪現時18歲的她，已經推出自己的食譜著作，隨時接棒父親做廚神。

請按下圖睇Gordon Ramsay做南瓜湯的材料、步驟和心得：

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如果大家想學其他南瓜湯的煮法，不妨參考以下食譜，用整個南瓜當湯碗，造型可愛又應節呢！

【南瓜腰果忌廉湯食譜】純素西湯無難度 奶敏感或愛美女士必選

南瓜腰果忌廉湯食譜

資料來源：Gordon Ramsay