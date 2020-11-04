【SOGO感謝祭2020】減價低至3折　必搶Le Creuset鍋具、養生湯包

SOGO（崇光百貨）的「SOGO 35周年賞」大減價，持續在線上線下進行中！SOGO銅鑼灣及尖沙嘴分店皆有限定優惠，每日的優惠產品清單皆不同，由名牌廚具、家電、超市食品通通都有特價，足足低至3折！為免大家揀餐懵，記者就精選了半價以下的貨品供參考！

SOGO（崇光百貨）的感謝祭是每年盛事之一，分三階段進行的「SOGO 35周年賞」，如今已來到第二階段，不論美妝護膚、時尚服飾、家品及Freshmart食品都有減價。記者就精選了以下的減價貨品，通通都低過半價，不少更是名牌。以廚具為例，Le Creuset、德國孖人牌、Fissler等都有極抵買廚具，低至32折。SOGO的減價貨品每日都不同，而在個別日子，只要有消費，即可加$19.9換購其他貨品，如：午餐肉、啤酒、咖啡、餅乾等。

SOGO銅鑼灣店

請按下圖睇銅鑼灣SOGO的減價廚具和家電：

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請按下圖睇銅鑼灣店的每日限定優惠：

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請按下圖睇銅鑼灣店超市的特價貨品：

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請按下圖睇銅鑼灣SOGO超市的$19.9加購貨品（每日不同）：

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SOGO尖沙嘴店

至於尖沙嘴店，地方較銅鑼灣店細，所以就未有太多家電產品，集中於超市貨品，優惠亦每日不同。

請按下圖睇尖沙嘴店超市的每日限定優惠：

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