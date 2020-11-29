肥媽廚房｜胡椒蟹蔥油蝦西班牙海鮮飯　惹味海鮮餐一鍋到底不麻煩

藝人肥媽（Maria Cordero）廚藝精湛，更會把菜式複雜簡單化，用簡易的步驟也能煮出大廚級手勢！肥媽再一次於網上平台露兩手，教觀眾煮海鮮及入廚貼士。我們精選了3道海鮮菜式，重溫做法及肥媽的實用貼士，包括胡椒蟹、蔥油蝦、西班牙海鮮飯。

肥媽將海鮮菜式的步驟複雜簡單化，同樣煮出大廚級手勢！（FB@肥媽 Maria cordero）

海鮮食譜一向都有不少捧場客，不論是用作宴客或自煮都一樣適合。肥媽示範3道一鍋到底的海鮮料理。打頭陣有新加坡名菜「胡椒蟹」，黑白胡椒加上啖啖蟹肉，香辣惹味，令人停不了口！若然想還原新加坡味道，有一種材料是不可少。

胡椒蟹

按圖看肥媽胡椒蟹食譜及不敗入廚貼士︰

+ 12 + 12 + 12

蔥油蝦

如果認為要處理活蟹太難的話，可以選擇在超市容易找到的急凍蝦，再用薑、蔥調味，整個過程不用15分鐘，簡單又惹味。肥媽更用一種調味料將大蝦的鮮味大大提升。

按圖看肥媽蔥油蝦食譜及不敗入廚貼士︰

+ 5 + 5 + 5

西班牙海鮮飯

西班牙海鮮飯看似複雜其實只是一道一鍋到底的料理，使用家禽、米及香料入饌。正宗的西班牙海鮮飯材料有很多，肥媽將這個西班牙家庭料理材料轉化成香港人容易找到的材料，但又不失風味。

按圖看肥媽西班牙海鮮飯食譜及不敗入廚貼士︰