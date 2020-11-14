【Gi味俱全】黃淑儀簡易茄汁蝦食譜　酸甜番茄醬汁只需3種材料！

茄汁蝦是大人跟小朋友都喜歡的菜式，酸酸甜甜的醬汁掛在蝦上，讓人口水直流。 黃淑儀（Gigi姐）就曾在節目中示範「茄汁蝦」煮法，只需3個步驟便可完成，她還分享即使急凍蝦一樣做到又香又爽的秘訣，以及酸甜茄汁的製法。

茄汁蝦除了當作一般家常菜，也適合於過節時享用，是相當體面的菜式。黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全》中，經常分享不同菜式的製法，其中一集她就煮了茄汁蝦，並講解了處理急凍蝦及調製茄汁的心得。Gigi姐說自己用了是去頭的急凍蝦，因為有頭的蝦，一解凍就會變黑，看起來很不新鮮，也影響觀感，因此她不太喜歡。

請按下圖睇「茄汁蝦」的揀蝦心得和準備工夫：

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完成關鍵一步之後，就可以準備調番茄汁和炒蝦。為了讓整道菜式更香，Gigi姐亦加了洋葱和葱段提味，很多新手不懂如何切洋葱，又怕流淚又怕跣，相信她的做法或許能幫到手。此外，很多人以為調製甜酸汁需要喼汁、醋等等的大量調味料，但Gigi姐的簡易番茄汁做法只需3種材料！

請按下圖睇切洋葱小撇步以及簡易茄汁製作方法：

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除了Gigi姐的做法外，以下還有另一個茄汁蝦食譜，以及味道近似的菠蘿蝦球食譜，若各位喜歡這類酸酸甜甜的菜式，也不妨可參考。

【茄汁蝦食譜】過年做節意頭十足 酸甜醒胃喜氣洋洋！

茄汁蝦食譜

【蝦食譜】酸甜菠蘿蝦球開胃家常菜 酸酸甜甜老少咸宜！

酸甜菠蘿蝦球食譜

資料來源：《GI味俱全》