【千言慢煮】楊千嬅苦練10次為汪明荃煮粉絲蟹煲　1招鎖住蟹肉汁

楊千嬅早前請汪明荃（阿姐）食月餅，想不到竟掀起了公關災難，幸而最後獲阿姐出手護後輩化解危機。日前，兩人又再度合作，楊千嬅邀請阿姐上自己的飲食節目，親自下廚為阿姐炮製「粉絲蟹煲」，自爆事前煮足10次練習，節目期間講到壓力很大，千嬅更一度落淚要阿姐安慰。好彩千嬅的努力並沒有白費，阿姐大讚她煮的蟹煲好味，究竟有何秘訣令出名要求高的阿姐都認同？以下就分享她的4個煮蟹煲貼士！

楊千嬅在抗疫期間密密煮，相信廚藝肯定大躍進，近日她就在個人YouTube頻道推出烹飪節目《千言‧慢煮》，親自下廚煮餸予嘉賓，並趁機剖白心底話。最新一集，她請來自己的偶像汪明荃（阿姐）做嘉賓，煮了一道粉絲蟹煲，並分享箇中秘訣。

千嬅說平時有朋友到家作客才會煮粉絲蟹煲，但今次邀得重量級嘉賓汪明荃，便決定煮一道粉絲蟹煲。（影片截圖：楊千嬅 MY LIVE TV）

該集節目主題為「減壓」，千嬅指自己以前會食零食和垃圾食物減壓，但人愈大就愈發覺這樣不對勁，領悟到自己煮才是最好，而眾多食材之中，她最愛便是煮海鮮。為了隆重其事，知道阿姐大駕光臨後，千嬅也做了不少資料搜集，得悉阿姐喜歡食大閘蟹，羅家英則喜歡粉絲節瓜，決定循這個方向構思菜式。不過因為錄製節目時是9月頭，大閘蟹仍未當造，於是她用肉蟹代替，合併成粉絲蟹煲！

講到面對沉重壓力，千嬅禁不住在偶像阿姐面前灑淚，但她坦言入廚是其中一個讓自己重整思緒的方法。（影片截圖：楊千嬅 MY LIVE TV）

楊千嬅煮的粉絲蟹煲似模似樣。（影片截圖：楊千嬅 MY LIVE TV）

請按下圖睇楊千嬅煮「粉絲蟹煲」的材料、步驟和貼士：

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去到試食時間，本身並非專業廚師的千嬅，要為偶像做菜當然比較緊張。她戰戰兢兢地推薦阿姐先食蟹鉗，又很擔心自己煮的蟹煲會令阿姐失望。阿姐再次暖心地安慰她說：「唔驚，你都話你煮咗10次嘛！」足見千嬅對此事相當認真看待，更笑言比開騷還要緊張。幸好，千嬅的努力換來阿姐一句：「好味呀！係啲粉絲剪得有啲碎，但味道好，食得出蟹味滲咗喺粉絲度。」馬上使她放下心頭大石，舒一口氣。

汪明荃向來有話直說，她對於「粉絲蟹煲」的食後感是：「表現唔錯，比我想像中好，除咗有啲鹹，可能因為蟹本身有味，味道會濃啲，另外蝦米可以加多些少。」（影片截圖：楊千嬅 MY LIVE TV）

不過在今次影片中，千嬅未有示範如何將蟹劏成蟹件，對新手來說可能比較難掌握。以下就附上由大廚親自傳授的超詳細劏蟹教學，包保一次上手！

請按下圖睇大廚雷啟裕師傅的劏蟹教學：

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秋天是食蟹的季節，如果大家想睇更多蟹食譜，可參考雷師傅的「薑葱炒蟹」食譜：