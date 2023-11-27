煎蛋貼士｜完美太陽蛋超簡單做法　蛋黃濃厚脹卜卜全靠1件小廚具

煎蛋應該每個人都試過，但要煎出完美的太陽蛋卻不容易。日本綜藝節目《生活小貼士》曾經介紹過一個方法，只要運用一件每個廚房皆具備的小器具，就能煎出如像高級酒店賣相的完美雞蛋，流心蛋黃更是脹卜卜！



蛋黃置中渾圓流心脹卜卜 是如何做到？

荷包蛋也好、太陽蛋也好……人人都煮過，但不一定煎得漂亮。有時見到別人煎的蛋，蛋白形狀工整，蛋黃置中而且渾圓，美得像道具一樣，很好奇是如何做到。那次看到日本節目《生活小貼士》，節目主持就介紹了一個煎蛋小秘技，只要在打蛋時用一件家裡廚房必備的小工具輔助，即可煎出濃厚雞蛋，流心的蛋黃更是脹卜卜！

《生活小貼士》指，想煎出這種濃厚又像酒店水準的煎蛋，原來只需1件小工具。（《生活小貼士》節目截圖）

主持人試食後，都大讚這雞蛋濃厚美味。（《生活小貼士》節目截圖）

節目中的示範，左邊是普通的煎蛋，右邊則是運用了秘技的煎蛋。（《生活小貼士》節目截圖）

筆者就按住節目內提到的方法，實試煎蛋的秘技是否屬實，請按下圖睇煎蛋脹卜卜的秘技及記者實驗結果：

+ 9

想煎出一隻脹卜卜的雞蛋秘密武器原來是隔篩！

1 生雞蛋不要直接打在碗裡，應打在隔篩中。靜待一會，讓部分蛋白流走。

流出的都是水分偏多、味道較淡的蛋白，剩下的則是相對濃厚的蛋白。

2 燒熱鍋，下少許油，不用加水，倒入雞蛋，以小火慢煎至凝固。

3 加蓋，將蛋焗熟，用鑊鏟盛起。

記者試着煎另一隻蛋，但並沒有用隔篩過濾蛋白。比較兩者的分別。

結果，有用隔篩過濾蛋白的，看起來的確比沒用隔篩的脹高一點。



除了這款煎蛋外，之前《香港01》亦介紹過其他讓煎蛋光滑渾圓的小秘技，關鍵原來是一隻碗。

請按下圖睇煎蛋又圓又滑的方法：

【太陽蛋做法】多做一個步驟又圓又滑 完美太陽蛋靚到似道具！

+ 2

此外，如果你偏好燶邊蛋，也可參考以下方法：

【入廚貼士】煎燶邊蛋不失敗4大貼士 周邊脆卜卜原來係靠…