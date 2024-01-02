黃淑儀番茄炒蛋8貼士　拂蛋有竅妙？加1物味道層次昇華｜Gi味俱全

番茄炒蛋是每家每戶都一定煮過的菜式，縱然番茄炒蛋是普通到不得了的家常菜，但有趣的是各人煮法都不同，今次就分享黃淑儀（Gigi姐）的做法，想醬汁更美味，秘訣是加1種材料！



黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全》中，示範番茄炒蛋的做法。她談到自小已吃番茄炒蛋，煮也煮過無數遍，唯獨是其小學同學母親所煮的番茄炒蛋，總讓她念念不忘。Gigi姐指對方炒的蛋，蛋黃、蛋白、番茄都清晰見到，整道菜有黃、白、紅，再加葱度的綠色，賣相很討好。

到Gigi姐入行後，在工作上遇到大廚，談論起番茄炒蛋的做法時，大廚就說如果想番茄汁好味，有1種材料不可少。一直以為番茄炒蛋很易煮，沒想到看她煮過一次後，箇中已有足足8個小撇步，難怪有人說這道菜易學難精，說是「考牌菜」也不為過。在開始之前，先考考你，到底做番茄炒蛋應該先炒番茄還是蛋呢？這個問題留待Gigi姐解答！

請按下圖睇Gigi姐製作「番茄炒蛋」美味醬汁的方法：

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1 番茄炒蛋關鍵法寶：山楂片！不過，山楂片很難溶化，因此，Gigi姐將2筒山楂片摵碎，加熱水以小火煮溶，建議可用鑊鏟等擠壓它，並耐心等候直至山楂溶化，便可加入茄汁。

2 各人口味不同，山楂、茄汁與糖並沒有絕對的比例，只需按自己喜歡的酸甜度調節就好。煮好後，盛起醬汁備用。

3 番茄去皮，在番茄底部鎅十字，再浸熱水，外皮即可輕鬆脫落。Gigi姐表示曾在加拿大生活多年，外國朋友喜歡把番茄放入焗爐烤焗，以助剝皮，但並非人人家裡都有焗爐，甚至明火爐也沒有，因此她還是做上原始的方法，且別忘了把蒂也切走。

4 打蛋。為了想同時見到成品有蛋黃和蛋白，Gigi姐不會將蛋打得太爛，她習慣用叉子拂蛋，只是輕輕將蛋黃刺穿便夠，無需把蛋黃跟蛋白完全混合。Gigi姐用了6隻蛋，加半茶匙鹽調味。有人質疑加鹽會令蛋出水，Gigi姐就表示，番茄都一樣會出水，因此不影響。

5 先炒蛋。蛋液下鑊炒至7、8成熟即可盛起。因為蛋還會再回鑊，故不用炒至全熟。炒完蛋的鑊仍很乾淨，無需洗鑊。

6 Gigi姐覺得番茄有一陣草青味，所以習慣先爆香兩塊薑片辟味，要爆炒至聞到薑香方能炒番茄，因為這樣味道才有層次。

請按下圖睇Gigi姐煮「番茄炒蛋」的步驟心得，究竟番茄同蛋的比例是什麼？

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7 如果想食到番茄質感，不用煮太久；如果偏好番茄蓉，就煮久一點。之後山楂番茄汁可下鍋。若怕吃太生的葱，則可在下茄汁後放入葱。雞蛋再回鑊同炒。

8 番茄跟雞蛋的比例是2個大番茄配6隻蛋，如果番茄較小，少放2隻蛋也沒所謂。

番茄炒蛋其他做法

番茄炒蛋絕對是各師各法，並沒有誰是絕對正確。例如《香港01》之前也有其他番茄炒蛋教學，建議番茄不要去皮，或者是加水、雞湯等等快速煮腍番茄。要是想煮出符合自己口味的番茄炒蛋，可多試幾個食譜，找出最對胃口的煮法。

同場加映：其他秘訣

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除了Gigi姐的做法外，以下還有另一個番茄炒蛋食譜，不妨參考。

【番茄炒蛋食譜】番茄點煮抗氧能力更高？快速煮腍有妙法

番茄炒蛋食譜

資料來源：《Gi味俱全》