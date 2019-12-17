【太陽蛋做法】多做一個步驟又圓又滑　完美太陽蛋靚到似道具！

煎雞蛋不難，但想要做到表面平滑，底部香脆，就需要多一些技巧了。加上作為一個有「強迫症」的人，每每看到下鍋後便往四方八面流走的蛋白就十分懊惱。為了令自己可以煎出一隻完美的雞蛋，筆者參考了網上不同的做法，最後發現這個做法最為簡單，成功率亦是最高。

之前筆者實測了其中一個煎出完美雞蛋的做法，但發現理想跟現實的差距太大，看影片時覺得十分容易，但當自己試做時卻不斷失敗，而且成品亦沒有片中的漂亮，最後發現這種做法的先決條件和要注意的事項太多，很難成功，當然亦有可能是筆者廚藝不精，所以煎了三隻雞蛋都不成功。然而，筆者並沒有放棄，在云云的教學影片中，終於找到以下這個簡單方法，可以「一take pass」煎出完美雞蛋！

【飲食熱話】網上瘋傳太陽蛋完美做法6步驟！記者實測動畫可成真?

這個方法為不少網民所用，而他們的製成品都十分漂亮。首先，我們先看看網民黑貓廚房所上傳的教學影片。

由網民黑貓廚房所煎出的完美雞蛋，看起來完美無瑕，就像食物道具一樣。（用作弊的方法做一個二次元質感完美雞蛋！流心荷包煎蛋！截圖)

點撃下圖看看「黑貓廚房」的做法：

+ 3 + 2

可是，並不是每個家庭都有那款小鍋，而筆者亦試過她所建議的大湯勺，可惜筆者並沒有一雙強壯的臂彎，要維持同一個動作五分鐘不是易事，最後更不慎令未凝固的蛋白從湯勺中流走，一絲絲的蛋花便隨即在水中「綻放」。

幸好，另外一位網民雪人則提議可以用每個家庭都會有的碗代替大湯勺，而且他在上碟前多做了一步，令到這成為更加「名副其實」的煎雞蛋。

由網民雪人所煎出的完美雞蛋。（如何做圓形煎蛋 截圖）

按圖看看「雪人」的進階版做法：

筆者看完之後便迫不及待想嘗試，按下圖看筆者的實測結果：

+ 4 + 3 + 2

總括而言，這個做法比之前的簡單，而且不會浪費蛋白。雖然筆者的粗心大意令到成品不夠完美，但整體來說，這個做法都是比較容易成功的。當然市面上亦可以找到一些「煎蛋神器」可以代替以上的方法，但對於有可能只用一次的物品，筆者並不想浪費金錢購買，而且能夠煎出一次完美煎蛋，已經心滿意足了。

黑貓廚房-《作弊的方法做一個二次元質感完美雞蛋！》原片

流心荷包煎蛋！/雪人-《如何做圓形煎蛋》原片：