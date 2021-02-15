在家抗疫│實測氣炸鍋VS煎鍋肉餅點整最好食？懶人減肥料理提案

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-02-15 17:00

疫情持續，加上突擊性封區，大家都更常留在家抗疫。長時間留在家又不想餐餐叫外賣的時候，就是挑戰廚技的好時機！懶人廚具氣炸鍋的熱潮未減，方便快捷又用油量少，輕鬆簡單地煮出美味的料理。

氣炸海鮮（Instagram@joyce_lai_728

有美食博客分享製作美味又健康的肉餅便當，分別利用氣炸鍋和煎鍋實測完成品的味道、口感和賣相，看看用哪個用具最好！做法簡單，把雞胸肉攪碎，再加入切碎的高麗菜，並加入少許鹽拌勻，靜置10分鐘後擠掉水分。然後加入適量調味料，包括黑胡椒、海鹽和麻油，拌至肉餡出現黏狀，再取一小份肉餡，用手來回拋打至起膠，並做成肉餅狀。

▼▼▼按下圖看實測氣炸鍋VS煎鍋製作肉餅▼▼▼

做成肉餅狀後便分別利用氣炸鍋和煎鍋實測一下吧！香煎的肉餅香脆可口，逼出肉汁，口感較乾，口味較濃郁，不過用油量相對較多，肉餅的表面亦比較易燶。而氣炸鍋肉餅表面顏色呈微黃，能鎖住肉汁，餅身較厚不縮水，口感清爽Juicy，同時減輕油膩感，亦較低熱量。難怪氣炸鍋如此受歡迎，成為愛吃香口菜式又想減肥人士的恩物！

▼▼▼按下圖看氣炸鍋懶人減肥料理提案▼▼▼

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氣炸鍋推介：HARROW HT-AF18 復刻版空氣炸鍋

如果家中沒有氣炸鍋的話，不妨添置一部，增加在家煮食的樂趣！HARROW HT-AF18 復刻版空氣炸鍋，外型美觀，而且具有3升大容量和360度高速熱空氣循環技術，食物油脂率比傳統煎炸低達80%，能煮出各款美食。

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