藜麥營養｜高蛋白纖維低熱量助減肥降膽固醇　必知5大健康好處

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-02-01 15:02

藜麥，是近年受歡迎的健康食品之一。它富含許多對人體有益的物質，像是鎂、鐵、鉀、鈣、磷、維生素B雜、維生素E及抗氧化劑，因此還有個「營養黃金」稱號。

▼藜麥的營養好處（按圖了解👇👇👇）

1. 豐富蛋白質

胺基酸是構成蛋白質的基本單位，其中9種被稱為必需胺基酸，由於人體無法產生這些胺基酸，因此需要透過飲食來獲取。如果一種食物包含所有9種必需胺基酸，則被稱為「完整蛋白質」。藜麥是少數植物中擁有完整9種必需胺基酸，對於素食者來說更是絕佳的植物性蛋白質來源。

2. 不含麩質

麩質是指在大部分麥類，如小麥中所含的蛋白質。而近年愈來愈多人對麩質食物過敏，包括麵包、蛋糕、麵條、早餐穀片、燕麥片等。而藜麥非麥，所含的蛋白質中不含麩蛋白，因此對麩質過敏的族群也可以安心食用。

3. 高纖維

藜麥的纖維含量高，每100公克中約含有10-16克的纖維，有益於預防心血管疾病，也能幫助消化、增加飽足感，對於減肥也有幫助。另外也有防癌、降低膽固醇、控制血糖的功效。

4. 含類黃酮

生物類黃酮為水溶性物質，被發現於植物和花，在身體中扮演著抗氧化劑的角色。藜麥含有大量的類黃酮，包括槲皮素和山奈酚，可幫助人體對抗病毒、毒素、致癌物及過敏物質。

5. 低GI值

GI值又稱為升糖指數，指的是食物吃進體內後，造成血糖上升速度的快慢。低GI值食物是能量的穩定來源，不會讓血糖迅速爬升，有助穩定血糖。一般來說，食物的GI值低於 55，即可稱為低GI食物，而藜麥的GI值是 53，因此有助於血糖控制。

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