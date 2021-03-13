酸辣湯｜辣味並非來自辣椒而是白胡椒粉？8步驟煮出正宗四川小食

酸辣湯在香港流行了幾十年，一點也不覺得它「老土」，很多年輕人都喜愛它。我們在小孩子年代，跟媽媽去上海館子吃飯，就認識了酸辣湯，一直都知道它是上海菜；因為在香港的上海館子都一定有酸辣湯，就像吃上海菜肉雲吞那樣的理所當然。
原來，酸辣湯源自四川，不過可能您搜遍四川菜食譜，麻婆豆腐、螞蟻上樹、大千雞、回鍋肉、水煮牛肉、宮保雞丁、酸菜魚……就是沒有酸辣湯，我也曾百思不得其解，問一位四川朋友，他笑着說酸辣湯哪裏算得上是「菜」？它只是四川的街頭小食，是平民老百姓的食物。在四川，大街上賣包子、饅頭、大餅的小食檔，有些就同時賣酸辣湯，一大碗熱氣騰騰的酸辣湯，加個大饅頭，就是一頓飽肚的午餐。四川人相信酸辣湯能行血祛濕，在四川這種濕熱的氣候，不失為價廉物美又健康的食品。
酸辣湯其實不應該叫做湯，應該稱為「羹」，因為它是連湯料一起吃，而且是用埋芡變稠的，不過人們都已習慣叫它做酸辣湯。酸辣湯的酸味來自醋，但辣味並非來自辣椒，而是來自白胡椒粉，如果愛吃更辣，就自己加紅辣椒油吧！
4-6人份
準備時間：20分鐘
烹調時間：10分鐘
酸辣湯材料：
熟豬肚100克
豬紅200克
冬菇4朵
乾木耳5克
硬豆腐1/2塊（125克）
筍1隻
雞蛋1個（打勻）
鹽、糖各1/2湯匙
馬蹄粉2湯匙
鎮江香醋5湯匙
胡椒粉1湯匙
麻油1茶匙
酸辣湯食譜，逐個步驟講解示範連心得（按圖細閱👇👇👇）
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品味上海菜（萬里機構授權使用）
書名：品味上海菜
作者：陳紀臨、方曉嵐夫婦，是香港著名食譜書作家、食評家、烹飪導師、報章飲食專欄作家。他們是近代著名飲食文化作家陳夢因（特級校對）的兒媳，傳承陳家兩代的烹飪知識，對飲食文化作不懈的探討研究，作品内容豐富實用，文筆流麗，深受讀者歡迎，至今已在香港出版了十多本食譜書，作品遠銷海外及國內市場，更在台灣多次出版。
2016年陳紀臨、方曉嵐夫婦應出版商Phaidon Press的邀請，用英文為國際食譜系列撰寫了China The Cookbook，介紹全國33個省市自治區的飲食文化和超過650個各省地道菜式的食譜，這本書得到國際上好評，並為世界各大主要圖書館收藏。這本書的法文、德文版現已出版，將會陸續出版中文、意大利文、荷蘭文、西班牙文等，為中國菜在國際舞台上作出有影響力的貢獻。
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