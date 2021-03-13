酸辣湯｜辣味並非來自辣椒而是白胡椒粉？8步驟煮出正宗四川小食

酸辣湯在香港流行了幾十年，一點也不覺得它「老土」，很多年輕人都喜愛它。我們在小孩子年代，跟媽媽去上海館子吃飯，就認識了酸辣湯，一直都知道它是上海菜；因為在香港的上海館子都一定有酸辣湯，就像吃上海菜肉雲吞那樣的理所當然。

原來，酸辣湯源自四川，不過可能您搜遍四川菜食譜，麻婆豆腐、螞蟻上樹、大千雞、回鍋肉、水煮牛肉、宮保雞丁、酸菜魚……就是沒有酸辣湯，我也曾百思不得其解，問一位四川朋友，他笑着說酸辣湯哪裏算得上是「菜」？它只是四川的街頭小食，是平民老百姓的食物。在四川，大街上賣包子、饅頭、大餅的小食檔，有些就同時賣酸辣湯，一大碗熱氣騰騰的酸辣湯，加個大饅頭，就是一頓飽肚的午餐。四川人相信酸辣湯能行血祛濕，在四川這種濕熱的氣候，不失為價廉物美又健康的食品。

酸辣湯其實不應該叫做湯，應該稱為「羹」，因為它是連湯料一起吃，而且是用埋芡變稠的，不過人們都已習慣叫它做酸辣湯。酸辣湯的酸味來自醋，但辣味並非來自辣椒，而是來自白胡椒粉，如果愛吃更辣，就自己加紅辣椒油吧！