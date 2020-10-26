【三餸一湯食譜】上海菜必吃!　酸辣湯+雞絲粉皮+炒年糕+豆沙鍋餅

香港的上海菜館很多，筆者不時會突然很想吃一頓豐富的上海菜，填滿一下自己的肚皮。曾以為烹煮上海菜是非常困難，但原來只要好好選擇菜式，在家中亦能享受餐廳級別的上海菜，更可以自行調校酸辣味道。 剪接︰潘諾兒

小籠包、紅燒獅子頭、鎮江鍋肉等等都是上海名菜，不過對於入廚新手來說未免太複雜。其實上海菜並不只有工序繁複的菜式，亦有一些簡易小菜可以自煮！筆者精選了以下的上海菜四餸，個人認為是上餐館必點又容易烹調的菜式，實行在家細嘗上海菜。

上海菜三餸一湯食譜 - 酸辣湯、雞絲粉皮、炒年糕、豆沙鍋餅

說起上海菜的湯品，酸辣湯總是腦內第一個出現的。酸辣湯不論是配上海麵、餃子更甚是單喝，那豐富的材料配搭，加上那酸酸辣辣的口感，總是令人欲罷不能。不過並不是間間菜館可以做出「完美的」酸辣比例，那就不如自己動手做，做出最適合自己酸辣比例的酸辣湯吧！

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上海酸辣湯食譜

上海菜的前菜又怎少得雞絲粉皮呢！煙煙韌韌的粉皮拌以雞絲、青瓜、芝麻醬，口感彈牙、齒頰留香。不管是夏天或是冬天吃亦令人難以拒絕。不過在處理粉皮時需注意，如用乾粉皮要先用清水浸軟，煮熟後再過冷河。如不是立即食用，可在粉皮中下少許麻油拌勻，以免結成一團。貪方便的話，亦可購買濕粉皮，不需浸軟亦可下鍋，但不能長時間儲存。

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雞絲粉皮食譜

對比上海粗炒，個人認為炒年糕更是上海菜中的必吃主食。因年糕煙煙韌韌，嚼勁十足不黏牙，配搭香濃醬汁同炒，即使是平凡的娃娃菜也美味到停不了口。

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上海炒年糕食譜

豆沙鍋餅，色澤金黃、外脆內軟，即使平時不愛吃紅豆的我，但每次到上海菜館也會必點。 外脆的煎餅夾紅豆餡，香煎過後紅豆餡變得甜而不膩，亦為一頓晚餐畫上完美句號。

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