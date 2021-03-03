台灣專家：這款筷子清洗後仍藏10億細菌　6招教你清潔消毒

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-03-03 17:35

大家有沒有想過平日進食使用的筷子儘管已經洗乾淨，但仍然帶有超多細菌嗎？每每用筷子夾起食物放進口，都有如送細菌入口一樣。有研究亦證實，市面一款我們常用的筷子特別易藏菌，經清洗後仍然含菌量爆標！

筷子經清洗後仍然有機會含菌量爆標！（unsplash）

日常飲食的筷子暗藏巨量細菌！台灣東森電視台早前請輔英科大保健營養系助理教授李政達進行研究，檢測多款不同材質的筷子經清洗及烘乾後的含菌量。研究發現無紋竹筷含菌量為350個單位，有紋竹筷則為1.3萬個單位，換算出每克含菌量超過10億，證實有坑紋的筷子最易藏菌，含菌量比無坑紋的遠遠高出37倍。

有坑紋的筷子最易藏菌，含菌量比無坑紋的遠遠高出37倍。（unsplash）

相信是因為筷子上的坑紋容易積藏食物殘渣、污積及水分，成為細菌的溫床，如果使用筷子亦應避免使用有坑紋的筷子。要保持食具衛生，除了注意清潔之外，亦要加強消毒。看看以下的清潔筷子貼士，讓你用得更安心！

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學會以上貼士，便可放心進食。特別推介以下一款耐用的實木筷子，防滑好夾，容易清洗，而且設計有質感，打卡一流。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/03）

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