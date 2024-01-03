煲飯貼士｜香軟潔白米飯粒粒分明全靠2種材料！助降血壓 幾滴就夠

煲飯似乎無人不曉，煮飯的步驟不外乎洗米、加水、放入電飯煲按掣。雖然看似簡單，但每一個步驟原來都會影響成品的口感。有沒有想過煮飯時只需加2種材料，米飯便會變得軟糯潔白，還有助降血壓？



要炮製一碗香噴噴軟綿綿的白飯，其實由選擇大米開始，米要夠白夠光澤，長的圓的反而是按個人喜好，由揀米、洗米、浸米到煲飯、鬆飯都大有學問。要煲出粒粒分明米飯、又香又鬆軟，有網民「華夏美食記」分享，把米放入電飯煲按掣前，還要要多加2種材料。

按下圖看如何煮出香軟白飯的加料貼士！

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1 加醋

在煮米飯的水裡滴幾滴醋，煮出的米飯更加潔白味香。按500克米加1毫升醋的比例放些食醋即可。此外，東京農業大學名譽教授、農藝化學博士小泉幸道指醋當中的醋酸還有助健康。日本東京女子醫科大學東醫療中心副教授、醫學博士渡邊尚彥表示，醋酸能幫助活化身體中的「腺苷（Adenosine）」，有助擴張血管效果的，從而抑制血壓上升。

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2 加油

加一湯匙油攪拌均勻蒸出來的米飯，香滑軟糯，粒粒分明，還可避免黏鍋。煲飯時加少量油則可在米粒上面形成一種油膜。至於油的選擇，無論是橄欖油、花生油等植物油還是豬油都可，其效果一樣，但要健康當然首選橄欖油。

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煮飯看似是平常小事，其實蘊含大學問。由洗米、加水、到蒸煮，都要拿捏得當，才可煮出完美米飯！



按圖看「煲靚飯」6大步驟：

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1 選米：米要選有光澤、呈透明白色，若是乳白色，多是放置時間太久所致。

2 洗米：用乾淨食水洗米兩遍就夠，而且動作要輕柔，大米外層的是澱粉質，包含蛋白質、維他命和微量元素，所以毋須把表面澱粉完全洗掉，把雜質與異味清走便可。

3 浸泡：洗米後，加小浸半小時，讓大米吸飽水分，煮熟的米飯會變得飽滿有嚼勁。

4 米水比例：一般是1:1.2

5 加料秘訣：加白醋可軟化米粒，使米飯更香軟美味；加食用油可為米粒表面製造油膜，蒸出來粒粒分明。

6 煲飯：煮好飯後，不要直接開蓋，將米飯留在電飯煲內焗5至6分鐘後才食用，口感更佳。

按下圖看不同種類米和水的比例！

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平常煮飯時，大家對於水的溫度並不講究，從科學角度解構煲飯原理，原來用熱水可以把米粒中的一樣物質殺清，從而演化成甘香軟糯又彈的米飯。



加熱水或冰水煲飯效果大不同？按下圖即看！

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為什麼要浸米？

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參考資料：華夏美食記、早安健康