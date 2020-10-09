食物保鮮｜肉類蔬菜點保存？出風口勿放過多食物　必睇雪櫃管理法

雪櫃是偉大的發明之一，它幫助延緩細菌生長、延長食物保存期限，讓現代人得以享有新鮮美味的食物。但是減緩細菌生長並非沒有細菌滋生問題，當雪櫃過滿易造成機體耗損，導致溫度無法維持，容易讓食物腐壞，然而這個狀況是可以避免的。只要管理好家中雪櫃的儲存方式，即可降低因不當保存所引起的食物浪費。

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+ 7 + 7 + 7

許多人常為了省時或省錢而一次性購買大量糧食，最終不論是吃不完或者因忘記而重複購買，皆造成浪費，故將食物分門別類、標示日期非常重要。首先可以先準備一些保鮮盒或密實袋分裝食材，並且依不同食物種類使用最適合的保存方式，如以下原則：

1. 肉品：分成一次食用的份量裝袋冷凍，避免肉品反覆冷凍解凍。

2. 葉菜類：先用噴水後的紙巾或紙張包覆後裝袋，並留些許通風口，注意避免浸泡水分而腐爛。

3. 水果：清洗反而會造成表皮刮傷，因此可直接冷藏；部分像是香蕉、鳳梨…等熱帶地區水果若尚未完全熟透，則不建議放入雪櫃冷藏，可能引起凍傷或者是無法後熟等問題。

4. 剩菜：裝入保鮮盒等到手摸不燙時（大約50-60℃）即可密封放入雪櫃，一般以不超過2小時為原則。因為食品的危險溫度帶介於7~60℃，等到熱菜完全放涼才冷藏其實已經產生許多細菌了。

接著在標籤紙寫上入庫日期及品項黏在包裝上，雪櫃外則貼上清單，紀錄裡面保存的食材種類與份量，便於之後快速清點，減少過度購買。

另外，溫度是決定細菌生長速度的關鍵，遵從以下步驟即可以更容易維持雪櫃的溫度：

1. 食材不應超過雪櫃容積的七至八成。 2. 減少開雪櫃的次數及時間長短。 3. 不要在出風口下方擺放過多食物，避免冷氣循環不佳。

照著這些原則不僅能夠維持低溫，還可以減少雪櫃負荷、降低故障機率，維持雪櫃最佳效能，食物也能獲得更良好的保存。