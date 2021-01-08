入廚貼士｜7~60℃係危險溫度帶助細菌生長？學識雪櫃使用5大原則

雪櫃是每個家庭都必備的電器用品，但我們冷藏或冷凍食材的方式正確嗎？其實雪櫃儲存食材、食物有很多技巧，正確使用可替食安大大加分，相反地，若是不當使用，造成額外交污染，容易造成食物中毒可能，甚至影響全家人健康。

▼雪櫃使用5大原則（點擊下圖率先看清！👇👇👇）

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我們可依5個原則來使用雪櫃：

1. 定期清理雪櫃

許多人使用雪櫃時，沒有先進先出概念，也沒有定期清理習慣，為確保食材新鮮度及雪櫃效率，建議定期清理雪櫃，存放食品以七分滿為原則，來維持良好的冷房效果，降低雪櫃內細菌滋生問題。

2. 注意雪櫃溫度

7~60℃稱為危險溫度帶，大多細菌會在這個溫度區段中快速生長，要注意雪櫃冷藏溫度是否低於7度，而且不要擋住出風口，以免造成冷房效果不均。

3. 生熟食要分開

當天要用的肉品、生鮮、生食應分開包裝並置於雪櫃下層，熟食可用保鮮盒獨立儲存於雪櫃上層，這樣可以避免生食的肉汁、血水污染到已經熟成的食物而造成污染。

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4. 標示購買日期

雪櫃儲存並非完全抑制細菌滋生，而是減緩細菌生長，因此食物還是會有變質問題，建議民眾在包裝寫上購買日期，並以先進先出為原則，才可以知道食物已經購買多久，冷藏多久，避免食物腐敗或食物浪費。

5. 先分裝再冷凍

放入雪櫃前，可依照每次使用的量進行分裝，避免反覆解凍，可降低食物在解凍過程中的污染和反覆冷凍的變質問題。

現代科技愈來愈進步，雪櫃功能也愈來愈多，善用雪櫃的訣竅，在於每次購買只買需要的量，以確保當季、新鮮，也可避免保存不當的問題。

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【本文獲「灃食公益飲食文化教育基金會」授權轉載，原文：食材怎麼冰才能更放心？】