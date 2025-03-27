健康謬誤｜專家解構健康飲食3謬誤　晚上要吃飯？1招劣食變健康餐

健康飲食謬誤｜正確的飲食習慣，是健康生活的基本所需。不過，有些固有的常識，可能已經過時。正如我們一直認同的「晚上要避免碳水化合物」原來是錯的！



夜晚食碳水化合物咪好易肥？（Elijah O_Donnell@pexels）

營養學家打破「健康飲食」3謬誤

以營養生理學和食品科學為專業領域、著有《冷吃碳水化合物》及《90%的人吃錯碳水化合物》等著作的日本營養學家笠岡誠一博士提醒，要一直保持健康生活，我們需要提升對「健康飲食」的認知，當中的關鍵，是要消除固定的想法和假設。他指出這三點「常識」存在很大的謬誤。

晚上攝取碳水化合物一直被認為是健康飲食的大忌。（Joseph Kim@pexels）

健康飲食謬誤1：晚上要避免碳水化合物

人們常說，晚上最好不要吃太多甚至該戒掉碳水化合物，認為這會很容易讓血糖飆升，令脂肪囤積。但笠岡反指，晚上才應該攝取碳水化合物，例如粉麵飯！「我希望人們有意識地在晚上吃更多的碳水化合物。」笠岡解釋，這是因為即使在晚上睡覺時，人體的各種機能其實仍然繼續運作，其實必需適當的能量供應。「如果你在晚餐時不吃碳水化合物，最終會導致缺乏能量，對晚間的身體功能會產生不利影響。」宵夜宜忌｜吃對宵夜不胖助入眠！芝士烚蛋梳打餅16款食物邊啲啱？

下午茶是必要的，但要注意甚麼才是最佳進食時間。（Suzy Hazelwood@pexels）

健康飲食謬誤2：3點吃個下午荼

「3點tea time」是個影響相當廣泛的固有觀念，在下午3時左右吃點東西補充一下成了近乎理所當然的習慣。笠岡認同，午晚餐之間需要補充進食，只是時間不應侷限於3時。

「在都市人的人生活方式中，午餐和晚餐之間有一段時間間隔，因此最好在這期間吃點零食。不過最佳時間應該在午餐的3小時後，如果你在下1時吃完午餐，那麼下午茶就該安排在4時左右。」茶餐廳下午茶｜16款熱量排名水果沙律肥過炸髀 最肥1款=2份西多

外賣快餐一直被視為劣食，但一個操作可化腐朽為神奇。（Nam Phong Bùi@pexels）

健康飲食謬誤3：自家飯比外食好

有一種信念是「自家飯菜」最好，而「外食」或快餐都有損健康。「這實際上是一個誤解，我認為要優先考慮的應是營養均衡。只要做到這點，吃快餐也沒問題。」笠岡表示，速食也可以變成健康餐，就看你如何選擇配搭。

「有些人直覺就會給快餐貼上不好的標籤，認為有太多損害健康的添加劑，其實現代的相關規範已日趨完善，所以也不必過份克制。」笠岡的建議是，快餐外賣可以放心吃，但就要透過添加缺少的配菜和湯來打造均衡營養，自行創建更健康的菜單。

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多留意食物營養成份，也是維持健康飲食所必須。（Ryan Quintal@Unsplash）

健康飲食謬誤｜留意食品成份3要點

除了要打破3個健康飲食的謬誤，笠岡還提出，提升健康飲食意識的另一重點是要留意食物中的成份，有關資訊可在食物包裝或網上輕易找到。而當中有3種成份應優先關注：

1 膳食纖維

膳食纖維是維持健康的要素，成人每天建議攝取25克或以上的膳食纖維。笠岡強調，有意識地檢查自己是否攝取了足夠的膳食纖維很重要。預防便秘｜20款高纖蔬菜榜首高椰菜8倍！食5個椰菜才達每日攝取量

２ 鹽

鹽的攝取量則需限制。攝取過多鈉會增加患高血壓、中風及冠心病的風險。世衞建議成人每日的鈉攝取量應少於2000毫克（略少於一平茶匙鹽）。低鈉鹽｜低鈉高鉀對1類人可能係毒藥！岩鹽海鹽哪樣好？點解加錪?

水分高的食物如蔬菜，會令營養吸收的效率降低。（Jill Wellington@pexels）

3 水分

透過關注水分含量，可以判斷該食物的營養是否能有效被吸收。含水量越高，營養攝取的效能會越低。如米飯的含水量約為60%，而蔬菜80-90%是水，因此在進食同等分量的情況下，後者得到的營養較低，故應相應調節分量。

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參考資料：介護ポストセブン／食安中心