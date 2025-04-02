洗碗10個壞習慣你犯多少？錯1步細菌激增48萬倍！食安5招正確洗碗

洗碗看似簡單，以為用洗潔精把污垢清除便是？但有研究指，不正確的洗碗方法會導致細菌迅速滋生逾48萬倍！專家更建議洗碗須在1小時內完成。以下10個洗碗壞習慣你犯了多少？正確的洗碗方法又是怎樣？



研究：碗碟浸泡10小時 細菌激增逾48萬倍！

東京大學食安研究專家關崎勉曾在日本節目中指出，一般含有60~80個細菌，若浸在水中10小時，細菌量會增至2900萬個，增加超過48萬倍！即使再用清潔劑及烘碗機也難徹底消滅！並建議最好在1小時內完成洗碗，免細菌滋生。

碗碟最好用完即洗，有研究指浸泡10小時細菌會增逾48萬倍！（pexels）

洗碗貼士｜要1小時內洗淨

細菌性食物中毒的前三名細菌為：曲狀桿菌、金黃色葡萄球菌和產氣莢膜梭菌，前兩者會在有氧及有糖分的狀態下迅速繁殖，飯後將碗盤泡水會令這些壞菌急速增加。因此，關崎勉建議，髒碗碟應盡量在1小時內洗淨，並且盡快弄乾，以防細菌滋生。

碗碟浸過夜細菌飆升48萬倍！做錯1步隨時污糟過屎！正確洗碗6招

10個不正確洗碗壞習慣

1 不立即清洗

吃飽就累，不想動身洗碗？不少人會把碗碟堆積在鋅盆，甚至由它放置在餐枱，休息夠才處理。這樣會令食物殘渣留在餐具上，不但乾硬後更難清洗，潮濕環境更易滋生細菌，如大腸桿菌和沙門氏菌。專家建議宜即時，或於30-60分鐘內清洗。

（photoAC）

2 長時間浸泡

即使是把碗碟浸泡在水中的碗盆或鋅盆內，若過了很久後才清洗，同樣會嚴重滋生細菌，使食物殘渣發酵變質。據日本研究指碗碟泡水10小時，細菌量增加逾48萬倍！

3 用過量洗潔精

洗潔精不是用得多便代表清潔，太多清潔劑不但造成浪費，還難以徹底沖洗乾淨，容易殘留在餐具上，不慎攝入人體，會影響健康，刺激腸胃。應按產品說明用量，或改用天然清潔劑。

用過量洗潔精或用錯洗潔精都不能有效清潔碗碟，易生細菌。（photoAC）

4 亂用手洗／機洗清潔劑

據美國生活網站MarthaStewart報道引述，家庭清潔公司「Two Maids」特許經營業務總監凱西科霍恩（Kathy Cohoon）表示，手洗和洗碗機所使用的清潔劑不同，也不能調換使用，因為洗碗機用的清潔劑濃度較高，活性也不同，若手洗時使用洗碗機專用清潔劑，可能會對皮膚和餐具造成損害。相反，若以一般洗潔精用於洗碗機，可能會在機內引發很多泡沫，損壞機器。洗潔精唧落百潔布係錯？碗碟勿浸過夜？專家教正確洗碗次序10重點

5 在不潔水槽或洗碗機內清洗餐具

科霍恩指在骯髒的水槽裡洗餐具，容易令碗碟交叉污染或被細菌侵害。因此，洗碗前應確保水槽或洗碗機內清潔衞生，這樣洗碗效果最好，碗碟也最衛生。

別忽略水槽的清潔，同樣重要。（Pixabay）

6 使用滿布細菌百潔布

據自然生物化學雜誌《Nature Chemical Biology》曾發表的研究報告指，潮濕、多孔、充滿空氣和富含食物殘渣的廚房海綿，每立方厘米有540億個細菌包括大腸桿菌及沙門氏菌等。因此美國清潔協會（ACI）建議每星期需消毒洗碗海綿，如用熱水煮燙或以微波爐殺菌，每2至3星期更換一次，有助防止細菌蔓延至碗碟、餐具、枱面等。百潔布用法｜海綿非用來洗碗？3M教真正用法！1招徹底清洗百潔布

百潔布滿藏細菌，專家建議一個月要更換。（資料圖片）

7 使用不當工具損塗層

如鋼絲刷清洗不沾鍋、塗層餐具等，這樣容易刮傷塗層，釋放有害物質（如PFOA）。建議應使用軟海綿或矽膠刷清洗。入廚貼士｜易潔鑊層層疊漏1步最傷！開鑊/用鑊6貼士闊身鑊好啲？

（photoAC）

8 碗碟叠放或未乾存放

碗碟清洗後須充分晾乾，確保沒有水分殘留才放入碗櫃，否則潮濕環境令餐具易生黴菌，如黃麴毒素，木製餐具也可能發霉變形。不慎攝進人體，可致食物中毒。

9 碗碟層層疊

可能沒有足夠空間，洗碗後都會把碗碟叠着放，這樣不但會減慢晾乾速度，還有機會導致細菌交叉污染。建議碗碟洗後，立着放置在晾乾架上，或用烘碗機迅速弄乾。

別放過多碗碟餐具於洗碗機內，靠得太近或擺放不當時，不但影響清潔效果之餘，還會損壞洗碗機。(unsplash)

10 洗碗碟機擠太迫

MarthaStewart網站亦引述惠而浦（Whirlpool）廚房品牌經理布萊曼（Bree Lemmen）提醒，別放過多碗碟餐具於洗碗機內，靠得太近或擺放不當時，便無法適當地清潔或清潔劑未能觸及每個表面，影響清潔效果之餘，還會損壞洗碗機。

正確清洗餐具廚具有助預防細菌滋生。（iStock）

食安中心：洗碗碟正確方法

1 將碗碟上之油漬及食物屑抹除



2 用熱水及洗潔劑將碗碟，認真洗擦，必要時再用清水沖洗



3 將洗淨碗碟置網籃中，浸入沸水內一分鐘以上



4 讓碗碟自行風乾或用清潔碗布抹乾



5 放入密封碗櫃內，以防灰塵、害蟲及老鼠沾污



參考資料：MarthaStewart、食安中心