保溫杯安全｜咖啡茶腐蝕金屬微小刮痕要即棄？免膠圈發霉勿漏一步

保溫杯裝水之餘，很多報道指出不宜裝咖啡、茶、牛奶等，怕放得太久忘記喝，會令飲品腐敗及造成保溫杯腐蝕。不過，毒物與職業醫學科主任表示，其實問題不致於如此嚴重。



咖啡、茶、奶難損不鏽鋼材

首先，保溫杯的不鏽鋼如採用300、400系列，因為鎳、鉻的含量高，抗腐蝕性與防鏽的效果佳，因此用途最普及。選購保溫杯，宜揀304、316不鏽鋼，後者的抗腐蝕性更優秀，但相對上成本及價格也更高。故此，市售的保溫杯多用304不鏽鋼材。

市售的保溫杯多用300系列不鏽鋼材，抗腐蝕性佳。（iStock）

台北毒物與職業醫學科主任楊振昌於媒體報道中曾解釋，合乎檢測標準的保溫杯，對任何普遍的飲品皆不會對保溫杯造成腐蝕，包括咖啡、茶、牛奶等。除非飲品是強酸（pH值小於2）或強鹼（pH值大於10）的液體，並浸在保溫杯內幾日，才有可能腐蝕不鏽鋼，釋出金屬物質。

台北毒物與職業醫學科主任楊振昌解釋，咖啡、茶、牛奶等不會對保溫杯造成腐蝕。（iStock）

若果保溫杯內出現微小的刮痕，不鏽鋼中的氧化鉻仍可在表面形成保護膜，不會立即造成金屬釋出；不過，當刮痕太深，甚至喝到鐵鏽味，就表示杯內的不鏽鋼已受破壞，同時刮痕更易藏污納垢，須要更換保溫杯了。

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按圖了解保溫杯釀爆炸事件︰

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避免惹菌 勿忘拆膠圈清洗

使用保溫杯最重要是避免惹細菌滋生，如果用保溫杯裝牛奶、咖啡等，保溫的功能雖可保持溫度，但經常反覆開閂杯蓋，同樣令溫度加速散失。當飲品接觸到口水中的細菌，又不盡快喝完的話，細菌在室溫下容易滋生，令飲品開始變質。

用保溫杯最重要是避免惹細菌滋生。（iStock）

此外，清洗保溫杯時要用海綿輕擦，以免刮損不鏽鋼材。緊記須將所有可拆下的膠圈清洗，並待完全瀝乾水後才裝回，不然塑膠會發霉和產生異味。最後，不鏽鋼杯身、塑膠配件須遠離高溫，不可放入乾碗機或裝太高溫的水，防止變型或滲漏，影響保溫效果。

參考資料︰自由時報